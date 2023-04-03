Кравец о 3-м периоде: «Авангард» не хотел играть от обороны, «Ак Барс» заставил. Подзадавили, пришлось ловить шайбы на себя»
Михаил Кравец поделился мнением о победе над «Ак Барсом»
Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу над «Ак Барсом».
«Авангард» выиграл матч со счетом 3:2 и сравнял счет в финале Восточной конференции – 1-1.
– После первого поражения нам было некуда отступать. Поставили перед ребятами задачу побеждать – вместе это сделали.
Хорошее движение с первого периода, хорошая работа всех звеньев принесла нам успех.
Самое главное – забили на одну шайбу больше. С хорошим настроением вернемся домой. Будем готовиться к следующим тяжелым играм с «Ак Барсом».
– Какую работу над ошибками вы провели после первой игры?
– Во-первых, первый период: нельзя с «Ак Барсом» пятиться, давать возможность им работать.
И поговорили с ребятами по поводу удалений. В остальном, считаю, и в первой игре ребятами было сделано много хорошего.
– Уже после второго периода было настроение играть по счету или это стремление возникло по ходу третьего?
– Вообще такого не было. Мы не хотели играть от обороны. Видимо, «Ак Барс» где-то нас заставил.
В той ситуации, которая была, по-прежнему хотели играть аналогично первому периоду. Где-то не сложилось, не получилось, подзадавили нас, пришлось ловить шайбы на себя – это очень важный компонент игры.
– Можно сегодняшний матч назвать победой вашего голкипера во вратарской дуэли?
– Думаю, это победа всей команды, но без вратаря побед вообще никогда не будет.
– Перед третьим периодом тренерский штаб хозяев заменил вратаря. Как считаете, была вина голкипера в пропущенных шайбах?
– Есть тренерский штаб «Ак Барса», они разберутся.
Считаю, вратарей никогда нельзя ни в чем обвинять, потому что это штучный товар. Их нужно беречь, оберегать, поддерживать, – сказал Кравец.
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