Кравец о 3-м периоде: «Авангард» не хотел играть от обороны, «Ак Барс» заставил. Подзадавили, пришлось ловить шайбы на себя»

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Михаил Кравец поделился мнением о победе над «Ак Барсом»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу над «Ак Барсом».

«Авангард» выиграл матч со счетом 3:2 и сравнял счет в финале Восточной конференции – 1-1.

– После первого поражения нам было некуда отступать. Поставили перед ребятами задачу побеждать – вместе это сделали.

Хорошее движение с первого периода, хорошая работа всех звеньев принесла нам успех.

Самое главное – забили на одну шайбу больше. С хорошим настроением вернемся домой. Будем готовиться к следующим тяжелым играм с «Ак Барсом».

– Какую работу над ошибками вы провели после первой игры?

– Во-первых, первый период: нельзя с «Ак Барсом» пятиться, давать возможность им работать.

И поговорили с ребятами по поводу удалений. В остальном, считаю, и в первой игре ребятами было сделано много хорошего.

– Уже после второго периода было настроение играть по счету или это стремление возникло по ходу третьего?

– Вообще такого не было. Мы не хотели играть от обороны. Видимо, «Ак Барс» где-то нас заставил.

В той ситуации, которая была, по-прежнему хотели играть аналогично первому периоду. Где-то не сложилось, не получилось, подзадавили нас, пришлось ловить шайбы на себя – это очень важный компонент игры.

– Можно сегодняшний матч назвать победой вашего голкипера во вратарской дуэли?

– Думаю, это победа всей команды, но без вратаря побед вообще никогда не будет.

– Перед третьим периодом тренерский штаб хозяев заменил вратаря. Как считаете, была вина голкипера в пропущенных шайбах?

– Есть тренерский штаб «Ак Барса», они разберутся.

Считаю, вратарей никогда нельзя ни в чем обвинять, потому что это штучный товар. Их нужно беречь, оберегать, поддерживать, – сказал Кравец.

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1 комментарий

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Booligan
Хорошо сказал, клоунам из Автика на заметку
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