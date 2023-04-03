Кожевников о решении Ласькова уйти из «Металлурга»: «Он поступил как настоящий мужик. Руководитель отвечает за результат»
Александр Кожевников высказался об увольнении Ильи Воробьева из «Металлурга»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что Сергей Ласьков поступил как настоящий мужик, решив уйти из «Металлурга» вместе с главным тренером.
Об уходе Ильи Воробьева с поста тренера было объявлено на пресс-конференции магнитогорской команды по итогам сезона КХЛ.
– Такая тренерская доля, что поделаешь. Все время нужно быть готовым к отставке.
– Это действительно низкий результат для «Металлурга»?
– Для «Металлурга» – да, у них же другие задачи были.
– На что реально мог претендовать «Металлург» в этом сезоне?
– Хотя бы на финал конференции.
– Как вам решение Ласькова уйти вместе с главным тренером?
– Абсолютно нормальный поступок руководителя, он тоже отвечает за результат. Ласьков поступил как настоящий мужик, молодец, – сказал двукратный олимпийский чемпион.
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