Вайсфельд об уходе Воробьева и Ласькова из «Металлурга»: «Рашников полностью содержит команду. Принимать такие решения – его право»

Теги Металлург Мг Илья Воробьев Виктор Рашников Леонид Вайсфельд КХЛ Матч ТВ Сергей Ласьков Хоккей

Леонид Вайсфельд высказался об уходе Ильи Воробьева и Сергея Ласькова из «Металлурга»

Хоккейный функционер Леонид Вайсфельд считает, что президент «Металлурга» Виктор Рашников вправе принимать решения об отставке главного тренера и вице-президента клуба. 

«Вопрос о том, правильна ли отставка Воробьева и Ласькова, учитывая результат сезона, надо задать руководству «Металлурга», отталкиваясь от того, какие были поставлены цели на нынешний год. Хотя об отставке и говорилось уже достаточно давно.

«Металлург» – организация, где решения принимает один человек, он платит деньги, здесь мнения других людей не играет роли. Рашников полностью содержит команду, поэтому принимать такие решения – его право», – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег
Надеюсь это пойдёт только на пользу
Магнитки, это встрехнёт Магнитогорск
Разин в перёд верим в команду....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий