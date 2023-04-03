Леонид Вайсфельд высказался об уходе Ильи Воробьева и Сергея Ласькова из «Металлурга»

Хоккейный функционер считает, что президент «Металлурга» вправе принимать решения об отставке главного тренера и вице-президента клуба.

«Вопрос о том, правильна ли отставка и Ласькова, учитывая результат сезона, надо задать руководству « », отталкиваясь от того, какие были поставлены цели на нынешний год. Хотя об отставке и говорилось уже достаточно давно.

«Металлург» – организация, где решения принимает один человек, он платит деньги, здесь мнения других людей не играет роли. Рашников полностью содержит команду, поэтому принимать такие решения – его право», – сказал бывший генеральный менеджер клубов .