Вайсфельд об уходе Воробьева и Ласькова из «Металлурга»: «Рашников полностью содержит команду. Принимать такие решения – его право»
Леонид Вайсфельд высказался об уходе Ильи Воробьева и Сергея Ласькова из «Металлурга»
Хоккейный функционер Леонид Вайсфельд считает, что президент «Металлурга» Виктор Рашников вправе принимать решения об отставке главного тренера и вице-президента клуба.
«Вопрос о том, правильна ли отставка Воробьева и Ласькова, учитывая результат сезона, надо задать руководству «Металлурга», отталкиваясь от того, какие были поставлены цели на нынешний год. Хотя об отставке и говорилось уже достаточно давно.
«Металлург» – организация, где решения принимает один человек, он платит деньги, здесь мнения других людей не играет роли. Рашников полностью содержит команду, поэтому принимать такие решения – его право», – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.
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