Ласьков об уходе из «Металлурга»: «На мое место придет Алексей Жлоба. Человек, близкий и к комбинату, и к хоккею. У него сын играл»

Теги Металлург Мг отставки КХЛ Чемпионат.com Сергей Ласьков Хоккей

Сергей Ласьков сообщил, что его место в «Металлурге» займет Алексей Жлоба

Первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков прокомментировал свое решение покинуть клуб.

«Я как человек, пришедший с комбината и привыкший отвечать за результат, с завтрашнего дня написал заявление. Потому что результат не достигнут. Нет вопросов пока по спортивному блоку. Мы за два года не расторгли ни одного хоккеиста. Этот блок остается.

Сразу скажу для желающих в инете: никаких «золотых парашютов» никому выплачиваться не будет. Все согласно контрактам.

На мое место придет человек, близкий и к комбинату, и еще ближе к хоккею. У него сын играл в хоккей. Жлоба Алексей Валерьевич.

Вопрос по главному тренеру: сейчас контракт ни с кем не подписан, ведутся определенные переговоры. В ближайшее время вы прочитаете на сайте хоккейного клуба», – сказал первый вице-президент «Металлурга».

Воробьев покинул пост главного тренера «Металлурга». Вице-президент Ласьков тоже ушел из клуба

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dimpa
Что ждать от жлоба?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Знатный стахановец
Без комбината допуск к святая святых не получить. Неужели у всех сотрудников хк "Металлург" есть соответствующая запись в тк... Или автор чего попутал... 🤔
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bartez1986
тот самый легендарный сын Жлобы?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий