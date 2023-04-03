Ласьков об уходе из «Металлурга»: «На мое место придет Алексей Жлоба. Человек, близкий и к комбинату, и к хоккею. У него сын играл»

Сергей Ласьков сообщил, что его место в «Металлурге» займет Алексей Жлоба

Первый вице-президент «Металлурга» прокомментировал свое решение покинуть клуб.

«Я как человек, пришедший с комбината и привыкший отвечать за результат, с завтрашнего дня написал заявление. Потому что результат не достигнут. Нет вопросов пока по спортивному блоку. Мы за два года не расторгли ни одного хоккеиста. Этот блок остается.

Сразу скажу для желающих в инете: никаких «золотых парашютов» никому выплачиваться не будет. Все согласно контрактам.

На мое место придет человек, близкий и к комбинату, и еще ближе к хоккею. У него сын играл в хоккей. Жлоба Алексей Валерьевич.

Вопрос по главному тренеру: сейчас контракт ни с кем не подписан, ведутся определенные переговоры. В ближайшее время вы прочитаете на сайте хоккейного клуба», – сказал первый вице-президент «Металлурга».

Воробьев покинул пост главного тренера «Металлурга». Вице-президент Ласьков тоже ушел из клуба