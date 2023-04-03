Андрей Тихомиров: «Самые шумные арены в КХЛ – в Нижнем Новгороде и Новосибирске. Другим городам пока сложно конкурировать»
Андрей Тихомиров считает, что в Нижнем Новгороде и Новосибирске самые шумные арены в КХЛ
Вратарь Андрей Тихомиров высказался о том, как болельщики поддерживают «Торпедо», «Сибирь» и «Нефтехимик».
– В Нижнем Новгороде на матчах в плей-офф трибуны в хорошем смысле могут устроить «сумасшедший дом». Колорит игр в Нижнекамске нам под стать?
– В КХЛ есть две самые шумные арены: в Нижнем Новгороде и Новосибирске. Другим городам пока сложно конкурировать.
Но в Нижнекамске умеют поддерживать своих. Лед здесь тоже плавится от эмоций, и не только в плей-офф. В концовке регулярного сезона, когда во что бы то ни стало нужно было набирать очки, арена гнала нас вперед.
Вспомните матч с «Металлургом», когда мы сумели отыграться, а потом победить в овертайме! Болельщики помогли нам стать настоящей «волчьей стаей» и пробиться в плей-офф, – сказал вратарь «Нефтехимика», ранее выступавший за «Торпедо».
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