«Нефтехимик» продлил контракты с тренерами Озимаком, Митрошиным, Александром Ураковым и Андреем Никитиным

«Нефтехимик» продлил контракты с тренерами на один год

Клуб Фонбет Чемпионата КХЛ «Нефтехимик» подписал новые контракты с Марцелом Озимаком, Алексеем Митрошиным, Александром Ураковым и Андреем Никитиным.

Новые соглашения с тренерами рассчитаны на один сезон.

Роберт Харисов покидает тренерский штаб «Нефтехимика».

Отмечается, что у главного тренера клуба Олега Леонтьева уже есть действующий контракт на предстоящий сезон.

В нынешнем сезоне нижнекамская команда вышла в плей-офф Кубка Гагарина, где проиграла «Ак Барсу» (2-4) в серии первого раунда.