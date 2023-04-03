«Нефтехимик» продлил контракты с тренерами Озимаком, Митрошиным, Александром Ураковым и Андреем Никитиным
«Нефтехимик» продлил контракты с тренерами на один год
Клуб Фонбет Чемпионата КХЛ «Нефтехимик» подписал новые контракты с Марцелом Озимаком, Алексеем Митрошиным, Александром Ураковым и Андреем Никитиным.
Новые соглашения с тренерами рассчитаны на один сезон.
Роберт Харисов покидает тренерский штаб «Нефтехимика».
Отмечается, что у главного тренера клуба Олега Леонтьева уже есть действующий контракт на предстоящий сезон.
В нынешнем сезоне нижнекамская команда вышла в плей-офф Кубка Гагарина, где проиграла «Ак Барсу» (2-4) в серии первого раунда.
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