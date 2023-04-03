«Нефтехимик» продлил контракты с тренерами Озимаком, Митрошиным, Александром Ураковым и Андреем Никитиным

Теги Нефтехимик КХЛ Олег Леонтьев Хоккей

«Нефтехимик» продлил контракты с тренерами на один год

Клуб Фонбет Чемпионата КХЛ «Нефтехимик» подписал новые контракты с Марцелом Озимаком, Алексеем Митрошиным, Александром Ураковым и Андреем Никитиным.

Новые соглашения с тренерами рассчитаны на один сезон.

Роберт Харисов покидает тренерский штаб «Нефтехимика».

Отмечается, что у главного тренера клуба Олега Леонтьева уже есть действующий контракт на предстоящий сезон.

В нынешнем сезоне нижнекамская команда вышла в плей-офф Кубка Гагарина, где проиграла «Ак Барсу» (2-4) в серии первого раунда.

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