«Автомобилист» подпишет защитника Воробьева. Кирилл – рекордсмен КХЛ по заблокированным броскам

Теги Нефтехимик Автомобилист возможные переходы КХЛ Кирилл Воробьев Спорт-Экспресс Хоккей

Кирилл Воробьев будет выступать за «Автомобилист».

Защитник официально расторг контракт с «Нефтехимиком» и подпишет соглашение с екатеринбургским клубом на два года.

Ранее сообщалось, что хоккеист рассчитывает на оклад в 35 миллионов рублей за сезон.

В нынешнем сезоне Воробьев набрал 12 (4+8) очков в 63 матчах регулярного чемпионата и еще 2 (1+1) балла в 6 играх плей-офф. 

Также на счету хоккеиста рекорд КХЛ по количеству заблокированных бросков (192) за сезон.

5 комментариев

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oldgordon
Ответ marshal .masha
Плохо, что Нефтехимик растаскивают, хорошая была команда, да и тренер путёвый.
Думаю, что Леонтьев прекрасно понимал, что некоторые игроки уйдут. Согласен, что тренер достойный. Видимо, у него уже есть варианты замен, да и пример Торпедо стимулирует молодых, будут хорошо играть, так и перспективы у них появятся.
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Артем Злоказов
Похоже в следующем сезоне команда будет слабее.
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marshal .masha
Ответ oldgordon
Достойная замена Василевскому. Удачи Воробьеву.
Плохо, что Нефтехимик растаскивают, хорошая была команда, да и тренер путёвый.
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oldgordon
Достойная замена Василевскому. Удачи Воробьеву.
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Alexey Petrov
На замену Василевского с Трямкиным по ходу
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