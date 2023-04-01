«Автомобилист» подпишет защитника Воробьева. Кирилл – рекордсмен КХЛ по заблокированным броскам
Кирилл Воробьев будет выступать за «Автомобилист».
Защитник официально расторг контракт с «Нефтехимиком» и подпишет соглашение с екатеринбургским клубом на два года.
Ранее сообщалось, что хоккеист рассчитывает на оклад в 35 миллионов рублей за сезон.
В нынешнем сезоне Воробьев набрал 12 (4+8) очков в 63 матчах регулярного чемпионата и еще 2 (1+1) балла в 6 играх плей-офф.
Также на счету хоккеиста рекорд КХЛ по количеству заблокированных бросков (192) за сезон.
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