«Автомобилист» подпишет защитника Воробьева. Кирилл – рекордсмен КХЛ по заблокированным броскам

будет выступать за « ».

Защитник официально расторг контракт с « » и подпишет соглашение с екатеринбургским клубом на два года.

Ранее сообщалось, что хоккеист рассчитывает на оклад в 35 миллионов рублей за сезон.

В нынешнем сезоне Воробьев набрал 12 (4+8) очков в 63 матчах регулярного чемпионата и еще 2 (1+1) балла в 6 играх плей-офф.

Также на счету хоккеиста рекорд по количеству заблокированных бросков (192) за сезон.