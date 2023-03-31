«Салават Юлаев» подпишет второго бомбардира «Нефтехимика» Лещенко (Metaratings)
Вячеслав Лещенко переходит в «Салават Юлаев» из «Нефтехимика».
Уфимский клуб согласовал контракт с 27-летним нападающим, об этом сообщает Metaratings.ru.
Официально о переходе будет объявлено после 30 апреля, когда у хоккеиста завершится соглашение с «Нефтехимиком».
В нынешнем сезоне Лещенко набрал 34 (16+18) очка при полезности «минус 6» в 63 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Вячеслав занял второе место в списке лучших бомбардиров команды.
В плей-офф на его счету 3 (1+2) балла при полезности «минус 3» в 6 играх.
1 комментарий