«Салават Юлаев» подпишет второго бомбардира «Нефтехимика» Лещенко (Metaratings)

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Уфимский клуб согласовал контракт с 27-летним нападающим, об этом сообщает Metaratings.ru.

Официально о переходе будет объявлено после 30 апреля, когда у хоккеиста завершится соглашение с «Нефтехимиком».

В нынешнем сезоне Лещенко набрал 34 (16+18) очка при полезности «минус 6» в 63 матчах Фонбет чемпионата . Вячеслав занял второе место в списке лучших бомбардиров команды.

В плей-офф на его счету 3 (1+2) балла при полезности «минус 3» в 6 играх.