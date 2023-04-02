Роман Ротенберг: «Не хочу комментировать судейство, у нас профессиональные арбитры. Они во всем разберутся. Дисциплина – ключ к победе»
Роман Ротенберг не стал комментировать судейство после матча плей-офф с ЦСКА (2:3 3ОТ, 0-1).
– Не хочу комментировать судейство, у нас профессиональные арбитры. Они во всем разберутся. Дисциплина – один из секретов. Это ключ к победе.
– Перекрестный плей-офф?
– Мы об этом вообще не думаем, готовимся к следующей игре. Здесь решает КХЛ. Мы готовы играть с любым соперником, мы прогрессируем, игру улучшим. Самая важная – следующая игра, – сказал главный тренер СКА.
ЦСКА и СКА не играли в неравных составах в 1-м матче серии плей-офф КХЛ
а Конь огонь. 🤣
и что тогда будет со СКА???