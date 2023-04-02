Роман Ротенберг: «Не хочу комментировать судейство, у нас профессиональные арбитры. Они во всем разберутся. Дисциплина – ключ к победе»

Теги ЦСКА СКА судьи КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Спорт-Экспресс Хоккей

Роман Ротенберг не стал комментировать судейство после матча плей-офф с ЦСКА (2:3 3ОТ, 0-1).

– Не хочу комментировать судейство, у нас профессиональные арбитры. Они во всем разберутся. Дисциплина – один из секретов. Это ключ к победе.

– Перекрестный плей-офф?

– Мы об этом вообще не думаем, готовимся к следующей игре. Здесь решает КХЛ. Мы готовы играть с любым соперником, мы прогрессируем, игру улучшим. Самая важная – следующая игра, – сказал главный тренер СКА.

ЦСКА и СКА не играли в неравных составах в 1-м матче серии плей-офф КХЛ

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13 комментариев

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Олег
Ответ продавец-пипец
Так он олень!!!!🤷
Не оскорбляйте РОМУ не олень он
а Конь огонь. 🤣
0
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J-12
Ответ BAI
Я один, проваливаясь под новость попадаю в совершенно другой топик?
не один
+1
0
+1
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Олег
Ответ Verdo
еще бы тренера хорошего ска где нибудь отхватить к такому то составу
Представьте что уйдёт Корешок,
и что тогда будет со СКА???
+1
0
+1
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продавец-пипец
Ответ личные рекорды это не хоккей
пока мы не перестанем смеяться над нашим хоккеем все так и будет, Ангелина Вовк и Светлана Моргунова и Анна Шатилова за жизнь свою матчей видели больше чем Йозе Марино, но они не лезут управлять профессионалами, сапожник должен шить сапоги а булочник булки , а Марино мариновать
Тупой Йозе Марино должен и дальше тупить!!!
+1
0
+1
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продавец-пипец
Ответ igls54
Ротенберг: -Я посмотрел 800 матчей и ##### не понял
Так он олень!!!!🤷
+1
0
+1
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Кеша
Подправим, улучшим, нам все -равно с кем играть , с судьями поработаем -они у нас профессионалы , у нас 5 млн болельщиков они нам помогают , когда кричат чужие болельщики - мы забираем их энергию и направляем против соперников . У нас система , это внутрення кухня , я не могу сейчас об этом говорить.
+7
0
+7
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личные рекорды это не хоккей
пока мы не перестанем смеяться над нашим хоккеем все так и будет, Ангелина Вовк и Светлана Моргунова и Анна Шатилова за жизнь свою матчей видели больше чем Йозе Марино, но они не лезут управлять профессионалами, сапожник должен шить сапоги а булочник булки , а Марино мариновать
+8
-1
+7
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igls54
Ротенберг: -Я посмотрел 800 матчей и ##### не понял
+25
-2
+23
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Verdo
еще бы тренера хорошего ска где нибудь отхватить к такому то составу
+3
-1
+2
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BAI
Я один, проваливаясь под новость попадаю в совершенно другой топик?
+3
0
+3
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evg-pro
Система работает или нет?
+2
-1
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Darkhan Darkhan
Единственный тренер в КХЛ которого не пугает штраф в 300 тысяч
+5
0
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Олег
Твоя система ключ системы победы ✌ 🤣
+6
-3
+3
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