ЦСКА и СКА не играли в неравных составах в 1-м матче серии плей-офф КХЛ

Теги ЦСКА СКА судьи КХЛ Кубок Гагарина Евгений Ромасько Юрий Оскирко Хоккей

ЦСКА и СКА не играли в неравных составах в первом матче серии плей-офф.

Единственное нарушение было зафиксировано в первом овертайме игры, когда Даррен Дитц вступил в стычку с Никитой Комаровым.

По итогам инцидента игроки получили по 4 минуты штрафа за грубость.

Победу в матче одержал ЦСКА, забив гол в третьем овертайме на отметке 102:24. Клуб повел 1-0 в серии.

На матче работали главные судьи Евгений Ромасько и Юрий Оскирко.

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2 комментария

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Кеша
Высока цена удаления.
+2
0
+2
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Геннадий Тёкин
Джентльмены).
0
0
0
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