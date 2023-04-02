ЦСКА и СКА не играли в неравных составах в 1-м матче серии плей-офф КХЛ
ЦСКА и СКА не играли в неравных составах в первом матче серии плей-офф.
Единственное нарушение было зафиксировано в первом овертайме игры, когда Даррен Дитц вступил в стычку с Никитой Комаровым.
По итогам инцидента игроки получили по 4 минуты штрафа за грубость.
Победу в матче одержал ЦСКА, забив гол в третьем овертайме на отметке 102:24. Клуб повел 1-0 в серии.
На матче работали главные судьи Евгений Ромасько и Юрий Оскирко.
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