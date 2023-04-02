Федоров о победе в 3-м овертайме: «Старались не грузить сильно ребят. Играли грамотно, вняли определенным установкам»

подвел итоги матча финала Запада со СКА (3:2 3ОТ, 1-0 в серии).

«Нашу команду с победой, все-таки шесть периодов есть шесть периодов. Спасибо болельщикам за поддержку, она ощущалась.

Хорошая быстрая игра, обе команды стремились двигать шайбу в зону соперника, было определенное давление на наших защитников. Вроде справились, справились неплохо. Как ни странно, считаю, сэкономили кучу энергии, потому что тоже двигали шайбу вперед, а не слева направо и справа налево. Нас с победой, готовимся, отдыхаем.

В овертаймах стандартное спортивное питание. Оно, конечно, лучше, чем раньше. Питание питанием, но характер и воля к победе – таких ингредиентов нет. Они есть у наших хоккеистов, очень рад за ребят.

У нас было достаточно возможностей забить этот гол, но не сложилось. Потерпели, играли грамотно, вняли определенным установкам. Они очень короткие, один-два эпизода и все, потому что психологическая загруженность тоже влияет на экстра-овертаймы. Старались не грузить сильно ребят. Молодцы, справились», – сказал главный тренер ЦСКА.

ЦСКА повел 1-0 в серии со СКА, выиграв матч в 3-м овертайме. Нестеров забил на 103-й минуте