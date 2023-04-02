«Считаю бредом, что России не дают участвовать в турнирах». Куликов об отстранении сборных

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею Питтсбург НХЛ Дмитрий Куликов Политика детский хоккей Хоккей

Дмитрий Куликов назвал бредом отстранение сборной России от международных турниров. 

ИИХФ приняла такое решение в 2022 году. Недавно стало известно, что сборные России и Беларуси не будут допущены к турнирам и в сезоне-2023/24. 

– Недавно Россию отстранили от ЧМ-2024. Отсутствие нашей команды на крупных международных турнирах может сказаться на числе детей, желающих заниматься хоккеем?

– Когда ты только начинаешь заниматься хоккеем, вряд ли сразу ставишь целью попасть в сборную. Сначала играешь потому, что тебе нравится это делать, ты получаешь удовольствие от самого процесса.

Это уже потом оказываешься в сборной региона, а оттуда в главной команде страны. Понятно, что до этого уровня доходят единицы. Так что я не думаю, что санкции ударят по популярности хоккея среди детей.

Но вот то, что нельзя болеть за свою страну – обидно. Болельщику всегда приятно смотреть матчи чемпионата мира и болеть за сборную России, ведь у нас на каждом турнире есть шанс выиграть золото. Я считаю бредом, что России не дают участвовать в соревнованиях, – сказал защитник «Питтсбурга». 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий