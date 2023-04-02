«Считаю бредом, что России не дают участвовать в турнирах». Куликов об отстранении сборных

назвал бредом отстранение сборной России от международных турниров.

приняла такое решение в 2022 году. Недавно стало известно, что сборные России и Беларуси не будут допущены к турнирам и в сезоне-2023/24.

– Недавно Россию отстранили от ЧМ-2024. Отсутствие нашей команды на крупных международных турнирах может сказаться на числе детей, желающих заниматься хоккеем?

– Когда ты только начинаешь заниматься хоккеем, вряд ли сразу ставишь целью попасть в сборную. Сначала играешь потому, что тебе нравится это делать, ты получаешь удовольствие от самого процесса.

Это уже потом оказываешься в сборной региона, а оттуда в главной команде страны. Понятно, что до этого уровня доходят единицы. Так что я не думаю, что санкции ударят по популярности хоккея среди детей.

Но вот то, что нельзя болеть за свою страну – обидно. Болельщику всегда приятно смотреть матчи чемпионата мира и болеть за сборную России, ведь у нас на каждом турнире есть шанс выиграть золото. Я считаю бредом, что России не дают участвовать в соревнованиях, – сказал защитник « ».