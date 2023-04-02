Малкин о 3:4 от «Бостона»: «Они все делают идеально, уже выиграли Президентский кубок. Нам нужно забыть об этой игре»

считает, что «Питтсбургу» нужно забыть про поражение от «Бостона» (3:4).

«Это « ». Они уже выиграли Президентский кубок. Они все делают идеально.

«Пингвинс» нанесли всего 7 бросков за 10 минут 12 секунд в большинстве? Думаете, мы не пытаемся [бросать], что ли? Они блокируют броски. Мы пытаемся передать шайбу тому, кто открыт. Может, нужно бросать больше, но мы стараемся.

Нам нужно забыть об этой игре. Мы должны вернуться завтра и снова бороться. Каждая игра сейчас важна для нас. Мы это понимаем», – сказал нападающий « ».