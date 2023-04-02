Малкин о 3:4 от «Бостона»: «Они все делают идеально, уже выиграли Президентский кубок. Нам нужно забыть об этой игре»

Теги Питтсбург Бостон Евгений Малкин НХЛ Хоккей

Евгений Малкин считает, что «Питтсбургу» нужно забыть про поражение от «Бостона» (3:4).

«Это «Бостон». Они уже выиграли Президентский кубок. Они все делают идеально.

«Пингвинс» нанесли всего 7 бросков за 10 минут 12 секунд в большинстве? Думаете, мы не пытаемся [бросать], что ли? Они блокируют броски. Мы пытаемся передать шайбу тому, кто открыт. Может, нужно бросать больше, но мы стараемся.

Нам нужно забыть об этой игре. Мы должны вернуться завтра и снова бороться. Каждая игра сейчас важна для нас. Мы это понимаем», – сказал нападающий «Питтсбурга».

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2 комментария

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mas76
Причем проблема в том что она не сильно моложе. Пенс подкосил долбаный хекстол
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kl03
Чисто емоционаоьно хотелось бы увидеть Айлов и Питсбург в ПО - последних смотрел с Бостоном вчера - блин, команды из разных вселенных...
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