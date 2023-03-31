Макдэвид забросил 300 шайб в НХЛ в 563 матчах – 3-й результат среди действующих игроков
Коннор Макдэвид забросил 300 шайб в НХЛ в 563 матчах.
Капитан «Эдмонтона» отличился в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелесом» (2:0) при игре в меньшинстве.
На счету 26-летнего канадца 144 (61+83) очка в 76 играх. Он лидирует в гонках бомбардиров и снайперов.
За карьеру в рамках регулярок Макдэвид набрал 841 (300+541) очко в 563 играх.
Среди действующих игроков быстрее отметки 300 шайб достигли только Александр Овечкин («Вашингтон», за 473 игры) и Стивен Стэмкос («Тампа», 550).
Макдэвид опередил Сидни Кросби («Питтсбург», 622), Леона Драйзайтля («Эдмонтон», 630) и Евгения Малкина («Питтсбург», 653). Его самого вскоре может опередить Остон Мэттьюс («Торонто», 296 в 474).
В истории «Эдмонтона» 300 или более шайб ранее забросили 5 игроков – Уэйн Гретцки (583 в 696), Яри Курри (474 в 754), Гленн Андерсон (417 в 845), Марк Мессье (392 в 851) и Драйзайтль (301 в 632).
Но, наврядли Макдэвид туда доедет
Каким все-таким гением был Гретцки, что Берни Николса вывез на 70+80.