Макдэвид забросил 300 шайб в НХЛ в 563 матчах – 3-й результат среди действующих игроков

забросил 300 шайб в в 563 матчах.

Капитан «Эдмонтона» отличился в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелесом» (2:0) при игре в меньшинстве.

На счету 26-летнего канадца 144 (61+83) очка в 76 играх. Он лидирует в гонках бомбардиров и снайперов.

За карьеру в рамках регулярок Макдэвид набрал 841 (300+541) очко в 563 играх.

Среди действующих игроков быстрее отметки 300 шайб достигли только («Вашингтон», за 473 игры) и («Тампа», 550).

Макдэвид опередил («Питтсбург», 622), Леона Драйзайтля («Эдмонтон», 630) и («Питтсбург», 653). Его самого вскоре может опередить («Торонто», 296 в 474).

В истории « » 300 или более шайб ранее забросили 5 игроков – Уэйн Гретцки (583 в 696), Яри Курри (474 в 754), Гленн Андерсон (417 в 845), Марк Мессье (392 в 851) и Драйзайтль (301 в 632).