Макдэвид забросил 300 шайб в НХЛ в 563 матчах – 3-й результат среди действующих игроков

Теги рейтинги Эдмонтон Евгений Малкин Сидни Кросби Александр Овечкин НХЛ Стивен Стэмкос Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Остон Мэттьюс Хоккей

Коннор Макдэвид забросил 300 шайб в НХЛ в 563 матчах.

Капитан «Эдмонтона» отличился в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелесом» (2:0) при игре в меньшинстве.

На счету 26-летнего канадца 144 (61+83) очка в 76 играх. Он лидирует в гонках бомбардиров и снайперов. 

За карьеру в рамках регулярок Макдэвид набрал 841 (300+541) очко в 563 играх.

Среди действующих игроков быстрее отметки 300 шайб достигли только Александр Овечкин («Вашингтон», за 473 игры) и Стивен Стэмкос («Тампа», 550). 

Макдэвид опередил Сидни Кросби («Питтсбург», 622), Леона Драйзайтля («Эдмонтон», 630) и Евгения Малкина («Питтсбург», 653). Его самого вскоре может опередить Остон Мэттьюс («Торонто», 296 в 474). 

В истории «Эдмонтона» 300 или более шайб ранее забросили 5 игроков – Уэйн Гретцки (583 в 696), Яри Курри (474 в 754), Гленн Андерсон (417 в 845), Марк Мессье (392 в 851) и Драйзайтль (301 в 632). 

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16 комментариев

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alex22alex
Ответ circassian*
Как он легко убежал, жесть
Убежал, еще и оглянулся посмотрел - нет ли кого рядом ))
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Сергей Галынский
Я бы только ради него сгонял бы в Ригу
Но, наврядли Макдэвид туда доедет
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Andry 72
Одно удовольствие наблюдать за игрой этого Гения 🔥
+4
-1
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circassian*
Как он легко убежал, жесть
+4
0
+4
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circassian*
Ответ DrDro
Интересно, что думал вратарь, наблюдая приближающегося к нему МакДэвида)
"Отsosi у тракториста! " - думал вратарь
+9
0
+9
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Сульшер жги!
Ответ VAX
ковидный сезон это 3 года назад?
да, я все помню, единственный кого Лига не трогала
0
-5
-5
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Latenight Radio
Еще и Майки Андерсона вынес на 30-й секунде
+3
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+3
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мистик
Игра Макдевида заставляет безумствовать трибуны,магический игрок
+10
-1
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ivica_sprut
салага
0
-2
-2
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VAX
Ответ Сульшер жги!
Когда вся Лига работает на тебя и в Ковидный сезон ты не был на карантине, как все игроки, тут особым талантом обладать не нужно чтоб забивать
ковидный сезон это 3 года назад?
0
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Jetter
Ответ Suomi1981
Кстати, Конор может стать всего лишь шестым игроком кто сможет покорить 150 очков за сезон. Первых двух вы знаете - остальные: Айзерман, Эспозито и Николлз.
Спасибо, мы и этих троих знаем 😌
Каким все-таким гением был Гретцки, что Берни Николса вывез на 70+80.
+4
0
+4
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Сульшер жги!
Когда вся Лига работает на тебя и в Ковидный сезон ты не был на карантине, как все игроки, тут особым талантом обладать не нужно чтоб забивать
0
-7
-7
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Suomi1981
Кстати, Конор может стать всего лишь шестым игроком кто сможет покорить 150 очков за сезон. Первых двух вы знаете - остальные: Айзерман, Эспозито и Николлз.
+4
0
+4
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DrDro
Интересно, что думал вратарь, наблюдая приближающегося к нему МакДэвида)
+8
0
+8
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Jetter
Очень интересная серия в первом раунде плей-офф нас может ожидать. Элмонтону нужно постараться преимущество своей площадки взять.
+2
0
+2
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Dr. J 24
станет лучшим снайпером в истории Эдмонтона
0
-1
-1
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