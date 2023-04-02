«Есть «правила Сида». НХЛ должна заботиться о своих суперзвездах». Тренер «Бостона» о неудачном запросе на помеху вратарю от Кросби

Тренер « » считает, что у судей в есть особое отношение к .

«Брюинс» обыграли « » (4:3) в регулярном чемпионате НХЛ. В третьем периоде «Пингвинс» сравняли счет, «Бостон» взял видеопросмотр по поводу помехи вратарю со стороны Кросби, но судьи засчитали гол.

Во втором и третьем периодах игроки «Бостона» получили 5 малых штрафов, игроки «Питтсбурга» – ни одного.

«Мы думали, что там была помеха, потому что Сваймен получил удар по голове. Помните, в НБА раньше существовали «правила Джордана»?

Я уже 5 раз приезжал в Питтсбург [как главный тренер] и был почти уверен, что это произойдет: они выйдут 2 в 1 на первой минуте, потому что мы совершим ошибку (сегодня не произошло), потом они будут играть 5 на 3, а мы – много отбиваться в меньшинстве.

Это был третий раз, когда я брал просмотр в Питтсбурге, иногда бывают ошибки. Я считаю, что есть «правила Сида». Он великий игрок. И знаете что, лига должна заботиться о своих суперзвездах. Вот почему я немного не решался взять этот челлендж.

Считаю ли я, что нам не повезло с судейством? Нет. Не думаю так. Но в конце хоккейные боги нас вознаградили», – сказал .