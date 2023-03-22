Кросби в 4-й раз подряд назван самым совершенным игроком по версии хоккеистов НХЛ. Макдэвид – 4-е место
Сидни Кросби признан самым совершенным хоккеистом в НХЛ.
Ассоциация игроков лиги (NHLPA) провела опрос и задала респондентам вопрос о самом совершенном хоккеисте в лиге.
Первое место в четвертом сезоне подряд занял капитан «Питтсбурга» и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сидни Кросби. За канадского центрфорварда проголосовали 30,1% опрошенных.
На второй строчке расположился нападающий «Бостона» Патрис Бержерон – он получил 18,8% голосов.
Третьим стал форвард «Флориды» Александр Барков, за которого свой голоса отдали 17,1%.
Четвертом место занял капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (11%), пятое – форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон (4,7%).
Всего в опросе приняли участие 591 человек.
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