Кросби в 4-й раз подряд назван самым совершенным игроком по версии хоккеистов НХЛ. Макдэвид – 4-е место

Теги рейтинги Питтсбург Бостон Флорида Сидни Кросби Патрис Бержерон НХЛ Александр Барков Нэтан Маккиннон Коннор Макдэвид Хоккей

Сидни Кросби признан самым совершенным хоккеистом в НХЛ.

Ассоциация игроков лиги (NHLPA) провела опрос и задала респондентам вопрос о самом совершенном хоккеисте в лиге.

Первое место в четвертом сезоне подряд занял капитан «Питтсбурга» и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сидни Кросби. За канадского центрфорварда проголосовали 30,1% опрошенных.

На второй строчке расположился нападающий «Бостона» Патрис Бержерон – он получил 18,8% голосов.

Третьим стал форвард «Флориды» Александр Барков, за которого свой голоса отдали 17,1%.

Четвертом место занял капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (11%), пятое – форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон (4,7%).

Всего в опросе приняли участие 591 человек.

5 комментариев

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nupor
Ответ Самый адовый Крикун
Кроме центрфорвардов других хоккеистов не бывает?
Позиция центра обязывает быть совершенным
+3
0
+3
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Федя Букин
Золотой мяч ему
0
-2
-2
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Jeff Lebowski
О, великий Сид, великий!
0
-1
-1
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Ярик01
Ответ Самый адовый Крикун
Кроме центрфорвардов других хоккеистов не бывает?
Других самых совершенных совершенно нет.
+5
0
+5
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Самый адовый Крикун
Кроме центрфорвардов других хоккеистов не бывает?
+7
-4
+3
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