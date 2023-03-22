Кросби в 4-й раз подряд назван самым совершенным игроком по версии хоккеистов НХЛ. Макдэвид – 4-е место

Сидни Кросби признан самым совершенным хоккеистом в .

Ассоциация игроков лиги (NHLPA) провела опрос и задала респондентам вопрос о самом совершенном хоккеисте в лиге.

Первое место в четвертом сезоне подряд занял капитан « » и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сидни Кросби. За канадского центрфорварда проголосовали 30,1% опрошенных.

На второй строчке расположился нападающий « » – он получил 18,8% голосов.

Третьим стал форвард «Флориды» , за которого свой голоса отдали 17,1%.

Четвертом место занял капитан «Эдмонтона» (11%), пятое – форвард «Колорадо» (4,7%).

Всего в опросе приняли участие 591 человек.