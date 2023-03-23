59,3% игроков НХЛ назвали Макдэвида самым эффективным форвардом для победы в одном матче. У Кросби 11% голосов, у Маккиннона – 8,4%, у Кучерова – 2,3%

Более 59% игроков выбрали бы в свою команду для победы в одном матче.

Ассоциация игроков лиги (NHLPA) провела опрос среди хоккеистов.

Они должны были ответить на вопрос: «Какой нападающий, по вашему мнению, будет наиболее эффективным в игре, в которой необходимо победить?»

59,3% хоккеистов назвали форварда « » Коннора Макдэвида игроком, которого они больше всего хотели бы видеть на своей стороне, если бы им нужно было выиграть одну игру.

Вторым стал нападающий « » (11% голосов). Третье место занял форвард Нэтан Маккиннон из «Колорадо» (8,4%).

Четвертым стал форвард «Тампы» Никита Кучеров (2,3%), пятым – Патрис Бержерон из «Бостона» (1,5%).

Всего в опросе приняли участие 599 человек.