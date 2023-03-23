59,3% игроков НХЛ назвали Макдэвида самым эффективным форвардом для победы в одном матче. У Кросби 11% голосов, у Маккиннона – 8,4%, у Кучерова – 2,3%

Теги рейтинги Питтсбург Бостон Тампа-Бэй Колорадо Эдмонтон Сидни Кросби Патрис Бержерон НХЛ Никита Кучеров Нэтан Маккиннон Коннор Макдэвид Хоккей

Более 59% игроков НХЛ выбрали бы Коннора Макдэвида в свою команду для победы в одном матче. 

Ассоциация игроков лиги (NHLPA) провела опрос среди хоккеистов.

Они должны были ответить на вопрос: «Какой нападающий, по вашему мнению, будет наиболее эффективным в игре, в которой необходимо победить?»

59,3% хоккеистов назвали форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида игроком, которого они больше всего хотели бы видеть на своей стороне, если бы им нужно было выиграть одну игру.

Вторым стал нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби (11% голосов). Третье место занял форвард Нэтан Маккиннон из «Колорадо» (8,4%).

Четвертым стал форвард «Тампы» Никита Кучеров (2,3%), пятым – Патрис Бержерон из «Бостона» (1,5%).

Всего в опросе приняли участие 599 человек.

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6 комментариев

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Игорь Климов
Ответ Александр Сандалов
Только у Месси к годам Мака уже 3 ЛЧ было
У всех своё время и команды.
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Mikl_5555
для победы в кс может и 7 матчей понадобится..
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Александр Сандалов
Выиграть одну игру или серию ?МакДэвид ещё в финалах то ни разу не играл
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Александр Сандалов
Ответ Игорь Климов
Макдэвид в хоккее, как Месси в футболе, оба величайшие и супер эффективные игроки!
Только у Месси к годам Мака уже 3 ЛЧ было
0
-2
-2
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Kanan Jarrus
старина сид и мак - это прям доброе противостояние молнии маквин и кинга из тачек
+1
-1
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Игорь Климов
Макдэвид в хоккее, как Месси в футболе, оба величайшие и супер эффективные игроки!
+2
-1
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