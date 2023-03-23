59,3% игроков НХЛ назвали Макдэвида самым эффективным форвардом для победы в одном матче. У Кросби 11% голосов, у Маккиннона – 8,4%, у Кучерова – 2,3%
Более 59% игроков НХЛ выбрали бы Коннора Макдэвида в свою команду для победы в одном матче.
Ассоциация игроков лиги (NHLPA) провела опрос среди хоккеистов.
Они должны были ответить на вопрос: «Какой нападающий, по вашему мнению, будет наиболее эффективным в игре, в которой необходимо победить?»
59,3% хоккеистов назвали форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида игроком, которого они больше всего хотели бы видеть на своей стороне, если бы им нужно было выиграть одну игру.
Вторым стал нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби (11% голосов). Третье место занял форвард Нэтан Маккиннон из «Колорадо» (8,4%).
Четвертым стал форвард «Тампы» Никита Кучеров (2,3%), пятым – Патрис Бержерон из «Бостона» (1,5%).
Всего в опросе приняли участие 599 человек.
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