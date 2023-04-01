Макдэвид и Драйзайтль – первая и вторая звезды марта в НХЛ. Коннор набрал 29 очков в 15 матчах

Теги рейтинги Эдмонтон Аризона НХЛ Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Клейтон Келлер Хоккей

НХЛ определила лучших хоккеистов по итогам марта.

Третьей звездой назван нападающий «Аризоны» Клейтон Келлер, на счету которого 24 (12+12) балла за результативность в 16 матчах.

Второй звездой стал форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, набравший 28 (11+17) очков в 15 играх.

Первой звездой признан капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, отметившийся 29 (11+18) баллами в 15 матчах.

В марте Макдэвид и Драйзайтль достигли отметки в 300 голов в НХЛ. Коннор сделал это за 563 матча, Леон – за 630.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cube Litening C:68X
Прикольно,два немца и шотландец..😁
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий