Макдэвид и Драйзайтль – первая и вторая звезды марта в НХЛ. Коннор набрал 29 очков в 15 матчах

определила лучших хоккеистов по итогам марта.

Третьей звездой назван нападающий «Аризоны» , на счету которого 24 (12+12) балла за результативность в 16 матчах.

Второй звездой стал форвард «Эдмонтона» , набравший 28 (11+17) очков в 15 играх.

Первой звездой признан капитан « » , отметившийся 29 (11+18) баллами в 15 матчах.

В марте Макдэвид и Драйзайтль достигли отметки в 300 голов в НХЛ. Коннор сделал это за 563 матча, Леон – за 630.