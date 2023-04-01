Макдэвид и Драйзайтль – первая и вторая звезды марта в НХЛ. Коннор набрал 29 очков в 15 матчах
НХЛ определила лучших хоккеистов по итогам марта.
Третьей звездой назван нападающий «Аризоны» Клейтон Келлер, на счету которого 24 (12+12) балла за результативность в 16 матчах.
Второй звездой стал форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, набравший 28 (11+17) очков в 15 играх.
Первой звездой признан капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, отметившийся 29 (11+18) баллами в 15 матчах.
В марте Макдэвид и Драйзайтль достигли отметки в 300 голов в НХЛ. Коннор сделал это за 563 матча, Леон – за 630.
1 комментарий