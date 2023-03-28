Драйзайтль забросил 300 шайб в НХЛ в 630 матчах – 4-й результат среди действующих игроков

забросил 300 шайб в в 630 матчах.

Форвард «Эдмонтона» отличился в матче регулярного чемпионата с «Аризоной» (5:4). Также он сделал результативную передачу.

На счету 27-летнего немецкого нападающего 114 (46+68) очков в 72 играх. В гонке бомбардиров он занимает 2-е место, уступая лишь партнеру по команде (140 очков в 74 играх, 60+80).

За карьеру в рамках регулярок Драйзайтль набрал 730 (300+430) очков в 630 играх. Среди действующих игроков быстрее отметки 300 шайб достигли только («Вашингтон», за 473 игры), Стивен Стэмкос (за 550) и (за 622).

Драйзайтль опередил Евгения Малкина (653). Его самого вскоре могут опередить Макдэвид (299 шайб в 560 играх) и Остон Мэттьюс («Торонто», 295 в 473).

В истории «Эдмонтона» 300 или более шайб ранее забросили 4 игрока – Уэйн Гретцки (583 в 696), Яри Курри (474 в 754), Гленн Андерсон (417 в 845), Марк Мессье (392 в 851).