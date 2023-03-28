Драйзайтль забросил 300 шайб в НХЛ в 630 матчах – 4-й результат среди действующих игроков

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Леон Драйзайтль забросил 300 шайб в НХЛ в 630 матчах.

Форвард «Эдмонтона» отличился в матче регулярного чемпионата с «Аризоной» (5:4). Также он сделал результативную передачу. 

На счету 27-летнего немецкого нападающего 114 (46+68) очков в 72 играх. В гонке бомбардиров он занимает 2-е место, уступая лишь партнеру по команде Коннору Макдэвиду (140 очков в 74 играх, 60+80). 

За карьеру в рамках регулярок Драйзайтль набрал 730 (300+430) очков в 630 играх. Среди действующих игроков быстрее отметки 300 шайб достигли только Александр Овечкин («Вашингтон», за 473 игры), Стивен Стэмкос (за 550) и Сидни Кросби (за 622). 

Драйзайтль опередил Евгения Малкина (653). Его самого вскоре могут опередить Макдэвид (299 шайб в 560 играх) и Остон Мэттьюс («Торонто», 295 в 473). 

В истории «Эдмонтона» 300 или более шайб ранее забросили 4 игрока – Уэйн Гретцки (583 в 696), Яри Курри (474 в 754), Гленн Андерсон (417 в 845), Марк Мессье (392 в 851). 

19 комментариев

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Дима Миронов
Ответ Latenight Radio
В последний раз три нефтяника набирали 90+ в 1988/89. Тогда Мессье, Курри и Джимми Карсон, сейчас Мак, Драй и Нюдж.
был бы приз прогресс года Ндх получил бы)
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Алексей Панин
Ответ Krabelot
Рядом с гениями все преображаются. Думаю, в любом другом клубе Драйзайтль не показывал бы таких цифр.
С другой стороны, в ином клубе он был бы главной звездой. Ну и они оба центры, поэтому в равных в разных сменах выходят

Но учитывая, что Леон очень много забивает в большинстве, да и Эдмонтон с отрывом от всех по реализации лишнего лидируют, то скорее соглашусь. Там они вместе играют
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Алексей Панин
Ответ Владимир Кувшинов
Интересно у мексиканца один сезон всего 50+ а идёт по графику Ови!!
У Ови за первые 7 лет в НХЛ почти всегда было 78+ игр за сезон.
А Остон часто пропускает: за 7 сезонов 3 раза провел меньше 70 игр (не считая текущий, у него 66 пока), по 1 разу было 70 матчей, 73 и 82. При таком количество довольно тяжело 50 выбивать, а по скорости забрасывания шайб в расчете на игру он недалеко как раз
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Krabelot
Ответ Алексей Панин
Ну он и не в сравнении с Маком не очень выглядит в плане техники
Рядом с гениями все преображаются. Думаю, в любом другом клубе Драйзайтль не показывал бы таких цифр.
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Ответ года
Ответ old folk
Близок, но сезон 50 плюс только один) Фишка Ови в том, что он все эти годы сохранял темп, что для других почти нереально
да, стабильность - это главное в Овечкине. А по количеству сезонов 50+ - возможно, у Остона всё впереди - всё же 25 лет всего ему. А средняя результативность в лиге как будто подрастает в последние годы - куча людей с 100+ очками за сезон. И с 50+ голов.
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Ответ года
Ответ гилберт
Ух ты, как близок Остон к Ови.
к слову, они ещё и родились в один день - 17 сентября! День снайпера
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old folk
Ответ гилберт
Ух ты, как близок Остон к Ови.
Близок, но сезон 50 плюс только один)
Фишка Ови в том, что он все эти годы сохранял темп, что для других почти нереально
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Алексей Панин
Ответ Krabelot
Если с Маком сравнивать, то хуже будут все.
Ну он и не в сравнении с Маком не очень выглядит в плане техники
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Krabelot
Ответ Алексей Панин
Помню видео, где сравнивали технику владения клюшкой Леона и Мака на разминке (Леон намного хуже). Несмотря ни на что человек стал одним из лучших игроков мира, наверное, лучший игрок в истории Германии точно
Если с Маком сравнивать, то хуже будут все.
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Latenight Radio
В последний раз три нефтяника набирали 90+ в 1988/89. Тогда Мессье, Курри и Джимми Карсон, сейчас Мак, Драй и Нюдж.
+1
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Владимир Кувшинов
Интересно у мексиканца один сезон всего 50+ а идёт по графику Ови!!
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Dottore
Драйз Красава!
+1
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гилберт
Ух ты, как близок Остон к Ови.
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Velirpa
Драйзайтль крутой.
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Товарищ Бразаускас
Ответ Deathspell Omega
Это они сразу за сезон прикинули, ну....
Ну, в общем, за 8 матчей МакДи может выбить двадцатку. А может, как в анекдоте, и не встретить динозавра(с)
+4
-1
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Дима Миронов
Кросби> Макдэвид
Малкин> немца
+2
-5
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Deathspell Omega
Ответ Товарищ Бразаускас
У Мака 60+80=160? Ну-ну, пошел я учить арифметику)
Это они сразу за сезон прикинули, ну....
+3
0
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Алексей Панин
Помню видео, где сравнивали технику владения клюшкой Леона и Мака на разминке (Леон намного хуже). Несмотря ни на что человек стал одним из лучших игроков мира, наверное, лучший игрок в истории Германии точно
+16
-1
+15
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Товарищ Бразаускас
У Мака 60+80=160? Ну-ну, пошел я учить арифметику)
+16
0
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