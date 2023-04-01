Болсуновский о Кошечкине: «В НХЛ ценятся высокие вратари. Вася играл бы на уровне Василевского и Шестеркина»

Андрей Болсуновский считает, что у не было бы проблем в НХЛ.

40-летний Кошечкин объявил о завершении карьеры игрока 27 марта.

– Как думаете, Василий заиграл бы в НХЛ?

– Конечно. Не сомневаюсь в этом! Высокие вратари ценятся в НХЛ. Вася играл бы на уровне Василевского и . Проблем бы никаких не было.

Возможно, чуть-чуть поработали бы над техникой. Хоккей там быстрее, выше мастерство исполнителей. Но к этому просто надо привыкнуть. Вася бы справился.

– Сам Василий говорил, что НХЛ не была мечтой всей его жизни. Какие цели он ставил, когда молодым заходил в «Ладу»?

– Сначала хотел попасть в основную команду, потом заиграть первым вратарем. Когда закрепился, сразу мечтал стать основным. Кто такой третий вратарь? На тренировке ему махнут рукой: «Пойдем сюда, поменяешь меня». Василия это не устраивало.

Хорошо, что Петр Ильич [ ] давал много дополнительной работы. Но все равно не сильно приятно, когда ты только третий. Тогда Васю приглашали в « » вторым вратарем. Но я ему говорил: «Надо подождать. Как только станешь первым, отношение к тебе изменится». С «Ладой» он выиграл бронзовые и серебряные медали в качестве второго-третьего вратаря. Потом выиграл Континентальный Кубок. В решающем матче обыграли клуб из Швейцарии со счетом 1:0. Дальше – сборная. Выше и выше.

Всю карьеру он ставил высокие цели, не останавливался. Это стремление настоящего спортсмена. Жена Васи, как я знаю, в меру строгая. Она помогала ему. Вася становился дисциплинированнее. Всегда важен порядок дома и уют. Вася – настоящий спортсмен. Единственное – его нельзя обижать, – сказал бывший тренер вратарей «Лады».

Кошечкин не считает отказ от перехода в «Тампу» ошибкой: «Не могу сказать, что игра в НХЛ была мечтой всей жизни. Не сложилось – ничего страшного»