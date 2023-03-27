не считает решение отказаться от перехода в «Тампу» ошибочным.

– О чем-то жалеете?

– Нет, в этом плане я счастливый человек, добился в хоккее всего, о чем мечтал.

– А как же ?

– Не могу сказать, что игра в НХЛ была мечтой всей моей жизни. Не сложилось – ничего страшного.

– Вас же звали в « » – почему тогда отказались?

– Это был 2007 год, шли очень плотные переговоры, но мы не смогли договориться. Оглядываясь назад, не могу назвать то решение ошибочным. На тот момент я еще не вышел на свой пик. Никто не знает, как бы все обернулось.

Оставшись в России, я смог прибавить, завоевал титулы, признавался самым ценным игроком плей-офф , принимал участие в Олимпиадах и чемпионатах мира, пережил много радостных моментов, – сказал бывший вратарь « ».