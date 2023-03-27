Кошечкин не считает отказ от перехода в «Тампу» ошибкой: «Не могу сказать, что игра в НХЛ была мечтой всей жизни. Не сложилось – ничего страшного»
Василий Кошечкин не считает решение отказаться от перехода в «Тампу» ошибочным.
– О чем-то жалеете?
– Нет, в этом плане я счастливый человек, добился в хоккее всего, о чем мечтал.
– А как же НХЛ?
– Не могу сказать, что игра в НХЛ была мечтой всей моей жизни. Не сложилось – ничего страшного.
– Вас же звали в «Тампу» – почему тогда отказались?
– Это был 2007 год, шли очень плотные переговоры, но мы не смогли договориться. Оглядываясь назад, не могу назвать то решение ошибочным. На тот момент я еще не вышел на свой пик. Никто не знает, как бы все обернулось.
Оставшись в России, я смог прибавить, завоевал титулы, признавался самым ценным игроком плей-офф КХЛ, принимал участие в Олимпиадах и чемпионатах мира, пережил много радостных моментов, – сказал бывший вратарь «Металлурга».
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