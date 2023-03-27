Кошечкин не считает отказ от перехода в «Тампу» ошибкой: «Не могу сказать, что игра в НХЛ была мечтой всей жизни. Не сложилось – ничего страшного»

Теги Металлург Мг Тампа-Бэй Василий Кошечкин НХЛ КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Василий Кошечкин не считает решение отказаться от перехода в «Тампу» ошибочным. 

– О чем-то жалеете?

– Нет, в этом плане я счастливый человек, добился в хоккее всего, о чем мечтал.

– А как же НХЛ?

– Не могу сказать, что игра в НХЛ была мечтой всей моей жизни. Не сложилось – ничего страшного.

– Вас же звали в «Тампу» – почему тогда отказались?

– Это был 2007 год, шли очень плотные переговоры, но мы не смогли договориться. Оглядываясь назад, не могу назвать то решение ошибочным. На тот момент я еще не вышел на свой пик. Никто не знает, как бы все обернулось.

Оставшись в России, я смог прибавить, завоевал титулы, признавался самым ценным игроком плей-офф КХЛ, принимал участие в Олимпиадах и чемпионатах мира, пережил много радостных моментов, – сказал бывший вратарь «Металлурга».

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6 комментариев

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Артем Зырянов
В 2007-м "Ак Барс" дал Кошечкину такой контрактище, что "Тампа" с ее предложением для новичков просто отдыхала.
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Сульшер жги!
У Кошечкина в Ночной Хоккейной Лиге все впереди еще ! Карьера только начинается
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dudkinrs82
Лучший парень на деревне
+1
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Огюст
Всё верно Василий , раз не сложилось там поиграть,то ты здесь отменно отыграл в воротах свои карьерские хоккейные годы ! Успехов на новом поприще !
+4
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+4
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gans.gans.73
Даже не попробывал...хотя в то время шансы чтобы заиграть в Тампе были....
+3
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Maksmen1995
Лукавит ведь)
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