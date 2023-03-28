Кошечкин допустил возвращение в КХЛ: «Надеюсь, возникнет момент подписать контракт на один матч, чтобы сыграть с сыном»

рассчитывает вернуться в хоккей на один матч и сыграть вместе с сыном.

Бывший голкипер « » и сборной России объявил о завершении карьеры.

– Сергею Мозякину повезло провести матч КХЛ в одной команде с сыном. Вы тоже хотели пережить этот уникальный момент. Вас в «Магнитке» выпустили на лед, но главный тренер « » Игорь Никитин оставил в запасе вашего сына Максима Майорова.

– Конечно, нам хотелось бы сыграть вместе. Мы с сыном говорили об этом.

Но так сложилось… Немного расстроены, но такая жизнь, судьба. Надеюсь, еще возникнет момент, и я подпишу контракт на один матч, чтобы сыграть вместе с сыном.

– То есть ваше возвращение в не исключено?

– Я думаю, в Магнитогорске более лояльно относятся к хоккею. Если есть возможность сделать небольшое шоу, на это пойдут.

– Получается, вам надо держать себя в форме. Не расслабляться после карьеры!

– С этим проблем нет. А проходить предсезонку – это профессиональный спорт. Но если ты уже становишься любителем, то трех раз в неделю для поддержания формы будет достаточно.

– «Металлург» в следующем сезоне хочет поднять под своды дворца ваш баннер. Не застесняетесь? Вот Мозякин на это так и не пошел.

– Разговор об этом был в офисе клуба. Поговорили так, что все, да – карьера закончилась.

И в «Металлурге» идет подготовка к тому, чтобы провести пресс-конференцию.

Может быть, в следующем сезоне все так хорошо и совместят. Я сыграю против сына, а в этот день поднимут баннер, – сказал Кошечкин.