Кошечкин о завершении карьеры: «Можно сходить в парк с семьей. Или на концерт! Впереди новая жизнь, охота попробовать ее, пожить как обычный россиянин»

сообщил, что хочет пожить как обычный россиянин.

Вчера вратарь объявил о завершении карьеры игрока.

– Каким будет идеальный день Василия Кошечкина без хоккея?

– Надо самому еще посмотреть, как это будет! Можно сходить в парк с семьей. Или в кино. Или на концерт! Сейчас у меня впереди – новая жизнь. Охота попробовать ее, пожить как обычный россиянин. Когда у тебя может быть пять дней рабочих и два выходных.

А вообще я хочу поблагодарить всех болельщиков, которые переживали за сборную России, за наш российский хоккей. Ваша любовь и поддержка навсегда останется со мной, – сказал бывший вратарь « » и сборной России.