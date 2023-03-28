Кошечкин о завершении карьеры: «Можно сходить в парк с семьей. Или на концерт! Впереди новая жизнь, охота попробовать ее, пожить как обычный россиянин»

Теги Металлург Мг болельщики Василий Кошечкин КХЛ Матч ТВ Хоккей

Василий Кошечкин сообщил, что хочет пожить как обычный россиянин.

Вчера вратарь объявил о завершении карьеры игрока.

– Каким будет идеальный день Василия Кошечкина без хоккея?

– Надо самому еще посмотреть, как это будет! Можно сходить в парк с семьей. Или в кино. Или на концерт! Сейчас у меня впереди – новая жизнь. Охота попробовать ее, пожить как обычный россиянин. Когда у тебя может быть пять дней рабочих и два выходных.

А вообще я хочу поблагодарить всех болельщиков, которые переживали за сборную России, за наш российский хоккей. Ваша любовь и поддержка навсегда останется со мной, – сказал бывший вратарь «Металлурга» и сборной России.

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bodya1337
Ответ Габорик
Как обычный россиянин - возьмёт однушку в ипотеку, заведёт ещё одного ребенка ради маткапитала, возьмёт Ладу Гранту в автокредит, переведёт ее на газ, устроится на работу в офис за 35к, заведёт себе тройку или подорожник (бензин и запчасти дорого стоят), после чего будет биться головой о поручни в общественном транспорте, начнет покупать одежду на вайлдбериз и всякую мелочевку на алишке, будет покупать вискас по акции в пятёрочке, непременно каждую неделю по пятницам в г..но и в понедельник огурцом, а потом зарегистрирует карту мир и поедет в отпуск по туристическому кэшбеку куда-то по просторам нашей необъятной Родины :) После такого можно будет возобновить карьеру :)
Много всего у вас на 35к)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
arthas_p
Вася, самое главное, что теперь в подтрибунке пиво можно пить без лимита, и никто даже на лед не будет гнать!)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Габорик
Как обычный россиянин - возьмёт однушку в ипотеку, заведёт ещё одного ребенка ради маткапитала, возьмёт Ладу Гранту в автокредит, переведёт ее на газ, устроится на работу в офис за 35к, заведёт себе тройку или подорожник (бензин и запчасти дорого стоят), после чего будет биться головой о поручни в общественном транспорте, начнет покупать одежду на вайлдбериз и всякую мелочевку на алишке, будет покупать вискас по акции в пятёрочке, непременно каждую неделю по пятницам в г..но и в понедельник огурцом, а потом зарегистрирует карту мир и поедет в отпуск по туристическому кэшбеку куда-то по просторам нашей необъятной Родины :)

После такого можно будет возобновить карьеру :)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PRICE
Как обычный россиянин 😄😄😄 ну Вася, ну юморист
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Сметанин
Деньги сдай - тогда поживешь
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
svft
как обычный россиянин)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий