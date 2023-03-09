Мичков признан лучшим нападающим плей-ин МХЛ. Он набрал 4+2 в 2 матчах

Теги Капитан КХЛ МХЛ Сибирские Снайперы Авто Толпар Сочи Матвей Мичков Хоккей

Матвей Мичков признан лучшим нападающим плей-ин МХЛ.

Olimpbet Молодежная хоккейная лига назвала лучших игроков раунда плей-ин сезона-2022/23.

Лучшим вратарем признан Семен Вязовой из «Толпара». Он сыграл 2 матча в серии против «Молота» и отразил 65 из 67 бросков (97,0%) при коэффициенте надежности 1,01. 

Лучшим защитником стал Никита Ишимников («Авто»). Игрок провел 3 матча в серии против «Спутника» и отметился 1 шайбой и 4 передачами при показателе полезности «+5». Ишимников заблокировал 2 броска, провел 5 силовых приемов и нанес 4 броска по воротам. 

Лучшим нападающим признан Матвей Мичков из «Капитана». 18-летний форвард провел 2 матча в серии против «Русских Витязей». Он забросил 4 шайбы и сделал 2 результативные передачи при показателе полезности «+5». 

Лучшим новичком стал Арсений Маградзе («Сибирские Снайперы»). Он провел 2 матча в серии против «Ирбиса», забросил 2 шайбы и сделал 1 передачу при показателе полезности «+2».

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Омиго
Не надо ему ни ска ,ни локо,он очень хорошо чувствует себя в хкСочи,там здоровый коллектив,прекрасный тренер,сейчас уберут баласт:точицкого,третьяка,иванюженкого,феоктистова,возьмут пару молодых финов и будет он чувствовать себя в своей тарелке ,а не на задворках у зажравшихся
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ottomann
Мичков чем дальше от ска, тем лучше играет
А вообще зря ушел из Локо, глядя как раскрылись Березкин и Никулин даже при оборонительном стиле Никитина, думаю он бы свой шанс нашел обязательно.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий