Мичков признан лучшим нападающим плей-ин МХЛ. Он набрал 4+2 в 2 матчах

Матвей Мичков признан лучшим нападающим плей-ин .

Olimpbet Молодежная хоккейная лига назвала лучших игроков раунда плей-ин сезона-2022/23.

Лучшим вратарем признан Семен Вязовой из « ». Он сыграл 2 матча в серии против «Молота» и отразил 65 из 67 бросков (97,0%) при коэффициенте надежности 1,01.

Лучшим защитником стал Никита Ишимников (« »). Игрок провел 3 матча в серии против «Спутника» и отметился 1 шайбой и 4 передачами при показателе полезности «+5». Ишимников заблокировал 2 броска, провел 5 силовых приемов и нанес 4 броска по воротам.

Лучшим нападающим признан из «Капитана». 18-летний форвард провел 2 матча в серии против «Русских Витязей». Он забросил 4 шайбы и сделал 2 результативные передачи при показателе полезности «+5».

Лучшим новичком стал Арсений Маградзе (« »). Он провел 2 матча в серии против «Ирбиса», забросил 2 шайбы и сделал 1 передачу при показателе полезности «+2».