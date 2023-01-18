Андрей Сидякин: «Благодаря КХЛ стало больше пропаганды хоккея, открыли канал. Это хорошо, но дети мало ходят на трибуны»

Экс-игрок « » Андрей Сидякин высказался о развитии КХЛ.

– Сейчас вы детский тренер в школе «Салавата Юлаева». Расскажите о нюансах вашей деятельности? Насколько работа с детьми вам интересна? Какой опыт она вам дает?

– Сейчас тренирую 2008-й год. Опыт? На самом деле, всегда стараешься что-то себе взять от тренировок разных возрастов: будь то маленьких или больших. Это полезный момент! Смотришь упражнения, вникаешь, понимаешь, задаешь себе вопрос, а что тренер хочет этим добиться? Где-то самому что-то изменить.

В плане промежуточных результатов у моих ребят пока рано говорить, а если говорить чисто о командных успехах, то пока в первенстве России по Поволожью мы идем на первом месте.

Для меня самое главное, чтобы года через два-три кто-то из лидеров команды зашел в « ». Нужно подготовить резерв. Если будем правильно работать, а мы будем это делать, то и командный результат будет, и потом, на выходе, ребята смогут пополнить и , , и самое главное КХЛ – такая стратегия.

– Насколько, на ваш взгляд, создание КХЛ повлияло на развитие российского хоккея и смогло вывести его на новый уровень?

– С образованием КХЛ стали больше популяризировать хоккей. Появился специальный канал. Больше появилось рекламы.

Хоккей стал доступным в телевизоре, а детишки игру смотрят. В наше время в Суперлиге такое было редкостью, если только на « » что-то показывали. С одной стороны, это хорошо, а с другой, дети сейчас мало ходят смотреть хоккей на трибуны, хотя это самое важное.

Благодаря КХЛ стало больше пропаганды нашего вида спорта. Естественно, поменялась и сама инфраструктура: открытие арен, сама организация игры, плюс бытовая для игроков. Здесь все стало более профессионально, даже спорить не буду.

– Многие игроки, завершившие свою профессиональную карьеру, и тренеры мечтают когда-нибудь возглавить клуб КХЛ. У вас есть такое желание?

– Конечно, к этому и я стремлюсь! Но надо по ступенькам, потихоньку подниматься вверх, – сказал Сидякин с улыбкой.