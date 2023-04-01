Крикунов о сборной России: «Команда не играет. В такое время могут попробовать всех тренеров. Дать поработать одному, второму, третьему»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Владимир Крикунов Алексей Жамнов Хоккей

Владимир Крикунов прокомментировал возможное отсутствие постоянного тренера у сборной России.

Ранее появилась информация о том, что Федерация хоккея России не собирается продлевать соглашение с тренером Алексеем Жамновым.

«Может быть, это и правильно. Сборная не играет. А что там делать тренеру, если нет поля деятельности. Отвечать не за что, команда нигде не играет.

Как раз в такое время могут попробовать всех тренеров. Дать поработать одному, второму, третьему. У нас много тренеров, можно всех просмотреть», – сказал бывший главный тренер сборной России.

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3 комментария

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seka@
Ну правильно, давайте из сборной вообще колхоз сделаем, раз уж мы в изоляции. В сборной работать и играть должно быть почётно и гордо. И что значит "попробовать"? Тренер должен приходить со своим планом, стратегией, со своим тренерским штабом... Что значит можно "на всех посмотреть"? Посмотреть кто как красиво смотрится на скамейке?
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Al561
Какой смысл смотреть на тренеров, если команда не играет? Но фотогеничность?))
Тоже самое касается игроков.
Все в перерыв поедут отдыхать, к семьям, а 20 игроков должны показывать 100 своих возможностей в пустоту.
Это при том, что они их показывают 60-80 матчей в регулярке и ПО.
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Ыжык
Сам говорит команда не играет и тут же, надо дать попробовать. Что попробовать? ЗП получать?
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