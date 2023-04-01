Крикунов о сборной России: «Команда не играет. В такое время могут попробовать всех тренеров. Дать поработать одному, второму, третьему»
Владимир Крикунов прокомментировал возможное отсутствие постоянного тренера у сборной России.
Ранее появилась информация о том, что Федерация хоккея России не собирается продлевать соглашение с тренером Алексеем Жамновым.
«Может быть, это и правильно. Сборная не играет. А что там делать тренеру, если нет поля деятельности. Отвечать не за что, команда нигде не играет.
Как раз в такое время могут попробовать всех тренеров. Дать поработать одному, второму, третьему. У нас много тренеров, можно всех просмотреть», – сказал бывший главный тренер сборной России.
Тоже самое касается игроков.
Все в перерыв поедут отдыхать, к семьям, а 20 игроков должны показывать 100 своих возможностей в пустоту.
Это при том, что они их показывают 60-80 матчей в регулярке и ПО.