Крикунов о сборной России: «Команда не играет. В такое время могут попробовать всех тренеров. Дать поработать одному, второму, третьему»

прокомментировал возможное отсутствие постоянного тренера у сборной России.

Ранее появилась информация о том, что Федерация хоккея России не собирается продлевать соглашение с тренером .

«Может быть, это и правильно. Сборная не играет. А что там делать тренеру, если нет поля деятельности. Отвечать не за что, команда нигде не играет.

Как раз в такое время могут попробовать всех тренеров. Дать поработать одному, второму, третьему. У нас много тренеров, можно всех просмотреть», – сказал бывший главный тренер сборной России.