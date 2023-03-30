Крикунов о плей-офф: «СКА и ЦСКА выглядят фаворитами. Кубок Гагарина будет на Западе»

Теги Ак Барс Авангард ЦСКА СКА Зинэтула Билялетдинов Владимир Крикунов КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Владимир Крикунов считает СКА и ЦСКА фаворитами в гонке за Кубок Гагарина.

«Фаворитом Востока мне кажется «Ак Барс». Несмотря на то, что «Авангард» – хорошая команда, даже слов нет. Во главе «Ак Барса» опытный Билялетдинов, а опыт не купишь. У той и у другой команды примерно одинаковые вратари. Но «Ак Барс» играет в такой хоккей, что не так просто прорвать их оборону.

Что касается Запада, то у ЦСКА получилось 14 игр. Они сыграли по семь игр с Череповцом и Ярославлем, конечно, определенная усталость копится. ЦСКА уже долго работает, и чуть не случился сбой, только в седьмой игре повалили Ярославль. Конечно, команде немного надо было отдохнуть перед плей-офф. Но все-таки это финал, и тут эмоции будут играть большое значение.

При этом понятно, что СКА идет за Кубком, они отдыхали и будут посвежее, повеселее. Здесь тяжело назвать фаворита. ЦСКА поопытнее, а СКА провел хорошую селекционную работу. И по составу СКА наверно посильнее, а по духу – ЦСКА. СКА голодные и идут за Кубком. Не знаю, кому здесь отдать предпочтение.

Фаворитами в гонке за Кубок Гагарина выглядят СКА и ЦСКА. Кубок будет на Западе», – сказал бывший главный тренер сборной России.

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3 комментария

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Old gamer
Забыл добавить ) , но на Востоке ....
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Сергей Омиго
Вам бы хкСочи возглавить,порядок там навести,дать по ушам всем,кто его разваливает,войти в плей оф и на пенсию под звуки оркестра и с доброй памятью болельщиковРОССИИ!
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Кеша
Я бы не сбрасывал со счетов Авангард и Ак барс . Если , только , СКА и Авангард не сыграют междусобойчик .
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