Владимир Крикунов: «Не верю, что «Локомотив» победит в серии. ЦСКА пройдет дальше – они стали играть злее. Седьмого матча не будет»

поделился ожиданиями от шестого матча серии между « » и .

Сегодня команды встретятся в Ярославле в рамках 2-го раунда Кубка Гагарина. После 5 игр москвичи побеждают в серии со счетом 3-2.

«Не верю, что «Локомотив» победит в серии. ЦСКА пройдет дальше. Армейцы стали играть злее, чем раньше. Они весь сезон играли ни шатко ни валко, обеспечили себе место в плей-офф и так продолжали играть дальше. Когда началась основная часть, они стали более собранными.

«Локомотив» выиграл прошлую игру 1:0 и показал, что ЦСКА можно обыгрывать и с таким счетом. Но дальше им будет тяжело. Думаю, седьмого матча не будет, все решится уже в Ярославле победой ЦСКА», – сказал бывший главный тренер сборной России.