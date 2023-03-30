Крикунов о тренере сборной России: «Пусть Ротенберг рискнет. Он с головой в омут хоккейный опустился – в СКА все получается»

предложил доверить пост главного тренера сборной России.

Ранее появилась информация о том, что Федерация хоккея России не собирается продлевать соглашение с тренером Алексеем Жамновым.

«У нас большой выбор специалистов. Пусть Ротенберг попробует!

Он с головой в омут хоккейный опустился, так пусть рискнет тренировать сборную России. В СКА пока все у него получается», – сказал бывший главный тренер сборной России.

Напомним, что Ротенберг занимает должность первого вице-президента ФХР.

В регулярном чемпионате СКА занял первое место в таблице Западной конференции, а в плей-офф прошел два раунда плей-офф и встретится с ЦСКА в финале Запада.