Крикунов о тренере сборной России: «Пусть Ротенберг рискнет. Он с головой в омут хоккейный опустился – в СКА все получается»

Теги СКА Сборная России по хоккею Владимир Крикунов КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Владимир Крикунов предложил доверить Роману Ротенбергу пост главного тренера сборной России.

Ранее появилась информация о том, что Федерация хоккея России не собирается продлевать соглашение с тренером Алексеем Жамновым.

«У нас большой выбор специалистов. Пусть Ротенберг попробует!

Он с головой в омут хоккейный опустился, так пусть рискнет тренировать сборную России. В СКА пока все у него получается», – сказал бывший главный тренер сборной России.

Напомним, что Ротенберг занимает должность первого вице-президента ФХР.

В регулярном чемпионате СКА занял первое место в таблице Западной конференции, а в плей-офф прошел два раунда плей-офф и встретится с ЦСКА в финале Запада.

15 комментариев

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Костя Кот
самое ужасное, что в итоге так и будет.
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Юрец55
Почему мне при упоминание фамилии главного тренера ска всегда вспоминается фильм «Игрушка» с Ришаром?
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J-12
если это было всерьёз сказано. То очень печально что хоккейные люди до такого опускаются
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Кеша
Крикунов трллль99 уровня ))). Ротенберг - открытие сезона сказал один экс -игрок СКА с бронзовым отливом . Одни системы и боевые микроциклы чего стоят . Ну, тогда , точно порвем Канаду .
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Booligan
Ответ Евгений Исаев
Дядя Володя, Вы... совсем того? Может всё-таки Вам заплатили за эту "идею"? Не хочу верить, что это Ваши собственные мысли.
В 70 лет не у всех есть мысли
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Олег
Куда же без Ромки. Кто-нибудь вообще в этом сомневался? Дядя Вова вы ду........ак.?
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Алексей Алексей
Ответ продавец-пипец
Да у Крика белая горячка!!
Лизнуть же надо может рома даст какой нибудь клуб по тренировать !!
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memphis
Бредит старый
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Wayne Gretzky 99
Это какой-то позор…
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Евгений Исаев
Дядя Володя, Вы... совсем того? Может всё-таки Вам заплатили за эту "идею"? Не хочу верить, что это Ваши собственные мысли.
+2
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9gj8yk9zph
Антиутопия раньше казалось…. А вот теперь реальность похоже
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продавец-пипец
Ответ Дмитрий9779
Жжёт мэтр.😁
Да у Крика белая горячка!!
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продавец-пипец
Кто бы сомневался!!!!Весь мир ждал этого!!!!
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Дмитрий9779
Жжёт мэтр.😁
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Jaguarrr
Хорошо, что Роману Аркадьевичу политика не интересна!
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