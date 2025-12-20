  • Спортс
  • Форвард «Ванкувера» Шервуд сделал 2-й хет-трик в сезоне в матче с «Айлендерс». У него 16+4 в 34 играх в сезоне и 148 хитов – 2-й показатель в НХЛ
Форвард «Ванкувера» Шервуд сделал 2-й хет-трик в сезоне в матче с «Айлендерс». У него 16+4 в 34 играх в сезоне и 148 хитов – 2-й показатель в НХЛ

Форвард «Ванкувера» Кифер Шервуд сделал 2-й хет-трик в сезоне НХЛ.

Форвард «Ванкувера» Кифер Шервуд забросил 3 шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Айлендерс» (4:1) и стал первой звездой встречи. 

В текущем сезоне на счету 30-летнего нападающего 20 (16+4) очков в 34 играх в сезоне при двух хет-триках. 

При этом на его счету 148 силовых приемов – второй показатель в лиге, больше только у форварда Якова Тренина из «Миннесоты» (168 в 35 играх). 

Действующее соглашение хоккеиста со средней годовой зарплатой 1,5 млн долларов рассчитано до завершения текущего сезона. Ранее сообщалось, что «Кэнакс» могут обменять Шервуда в дедлайн. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
