Вайсфельд о перекрестном плей-офф: «Есть дерби «Салавата» с «Ак Барсом» и «Металлурга» с «Авангардом», но минус – играют одни и те же. Тенденция только на Западе»

Теги Ак Барс Авангард Салават Юлаев Металлург Мг ЦСКА СКА Леонид Вайсфельд КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Леонид Вайсфельд поделился мнением о вариантах формата проведения Кубка Гагарина.

«В последнее время развернулась дискуссия относительно перекрестного плей-офф. Откровенно говоря, я особой разницы не вижу.

Просто есть некие преимущества как у одного варианта, так и у другого.

Мне кажется, все-таки у прежнего варианта преимущества более существенные, существуют некие дерби, допустим, «Салават Юлаев» – «Ак Барс» или «Металлург» с «Авангардом».

Просто болельщикам это более интересно. С другой стороны, понятно, что есть некий минус, потому что одни и те же команды играют между собой.

Допустим, пять лет подряд в финале Западной конференции играют ЦСКА и СКА. Но это тенденция только на Западе, на Востоке ситуация другая.

Но все равно по большому счету особой разницы между двумя этими схемами я не вижу», – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.

1 комментарий

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Рузаль Зиятдинов
Всё таки перекрёстный плей-офф даёт больше разнообразия.
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