Виктор Козлов: «Не совсем корректно давать оценку Хо-Сэнгу – он не планировался, но сыграл с «Адмиралом». Джош не мог бросать из-за травмы»

Теги Салават Юлаев Виктор Козлов КХЛ Джош Хо-Сэнг Хоккей

Виктор Козлов считает некорректным давать оценку игре Джоша Хо-Сэнга.

– Джош Хо-Сэнг – это самый неординарный игрок, с кем вы когда-либо работали?

– Да, Хо-Сэнг необычный. В первой игре плей-офф у нас получил травму Алексей Пустозеров. Мы были вынуждены поставить Джоша на матч.

Когда Алексей на раскатке получил повреждение, мы экстренно ввели Хо-Сэнга в состав. Грубо говоря, он не планировался, но сыграл против «Адмирала».

Во втором матче серии получил травму уже Николай Кулемин. Опять Джош вышел.

Я могу понять Хо-Сэнга. Он пропустил весь регулярный чемпионат.

По сути, первая игра в КХЛ для него была в плей-офф, тем более, после такой травмы. Поэтому давать оценку его игре – не совсем корректно.

– Со стороны было заметно, что травма мешала ему бросать в полную силу.

– На мой взгляд, Хо-Сэнг не мог бросать по воротам из-за этой травмы, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».

В плей-офф Хо-Сэнг провел четыре матча и не отметился результативными действиями.

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1 комментарий

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Рамис Зарипов
Тогда зачем ставили то?
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