Виктор Козлов: «Не совсем корректно давать оценку Хо-Сэнгу – он не планировался, но сыграл с «Адмиралом». Джош не мог бросать из-за травмы»

считает некорректным давать оценку игре .

– Джош Хо-Сэнг – это самый неординарный игрок, с кем вы когда-либо работали?

– Да, Хо-Сэнг необычный. В первой игре плей-офф у нас получил травму Алексей Пустозеров. Мы были вынуждены поставить Джоша на матч.

Когда Алексей на раскатке получил повреждение, мы экстренно ввели Хо-Сэнга в состав. Грубо говоря, он не планировался, но сыграл против «Адмирала».

Во втором матче серии получил травму уже Николай Кулемин. Опять Джош вышел.

Я могу понять Хо-Сэнга. Он пропустил весь регулярный чемпионат.

По сути, первая игра в для него была в плей-офф, тем более, после такой травмы. Поэтому давать оценку его игре – не совсем корректно.

– Со стороны было заметно, что травма мешала ему бросать в полную силу.

– На мой взгляд, Хо-Сэнг не мог бросать по воротам из-за этой травмы, – сказал главный тренер « ».

В плей-офф Хо-Сэнг провел четыре матча и не отметился результативными действиями.