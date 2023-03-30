Мичков – 4-й в рейтинге драфта НХЛ-2023 от Крэйга Баттона, Гуляев – 31-й, Канцеров – 34-й, Бут – 49-й

Матвей Мичков занял 4-е место в рейтинге драфта НХЛ-2023 от эксперта TSN Крэйга Баттона.

Список возглавил канадский форвард .

В топ-50 вошли еще три россиянина – защитник Михаил Гуляев (31-е место) и нападающие Роман Канцеров (34-е) и Даниил Бут (49-е).

1. н Коннор Бедард («Реджайна Пэтс», WHL)

2. н (университет Мичигана)

3. н (« », Швеция)

4. н («Сочи», КХЛ)

5. н Эдуард Шале («Комета», Чехия)

6. н Уилл Смит (юниорская сборная США, программа USNTDP)

7. н Колби Барлоу («Оуэн Саунд», OHL)

8. н Зак Бенсон («Виннипег Айс», WHL)

9. н Эндрю Кристалл («Келоуна», WHL)

10. з Аксель Сандин Пелликка («Шеллефтео», Швеция)

...31. з Михаил Гуляев («Авангард», КХЛ)

...34. н Роман Канцеров («Металлург», КХЛ)

...49. н Даниил Бут («Локомотив», КХЛ)