Мичков – 4-й в рейтинге драфта НХЛ-2023 от Крэйга Баттона, Гуляев – 31-й, Канцеров – 34-й, Бут – 49-й

Теги Авангард Металлург Мг Локомотив рейтинги НХЛ драфт НХЛ юниорская лига Онтарио Западная хоккейная лига КХЛ Оуэн Саунд Аттак Комета Брно Реджайна Крэйг Баттон Эребру Сочи Матвей Мичков Коннор Бедард Эдуард Шале Лео Карлссон Адам Фантилли Уилл Смит Михаил Гуляев Даниил Бут Аксель Сандин Пелликка Роман Канцеров Хоккей

Матвей Мичков занял 4-е место в рейтинге драфта НХЛ-2023 от эксперта TSN Крэйга Баттона.

Список возглавил канадский форвард Коннор Бедард.

В топ-50 вошли еще три россиянина – защитник Михаил Гуляев (31-е место) и нападающие Роман Канцеров (34-е) и Даниил Бут (49-е).

1. н Коннор Бедард («Реджайна Пэтс», WHL)

2. н Адам Фантилли (университет Мичигана)

3. н Лео КарлссонЭребру», Швеция)

4. н Матвей Мичков («Сочи», КХЛ)

5. н Эдуард Шале («Комета», Чехия)

6. н Уилл Смит (юниорская сборная США, программа USNTDP)

7. н Колби Барлоу («Оуэн Саунд», OHL)

8. н Зак Бенсон («Виннипег Айс», WHL)

9. н Эндрю Кристалл («Келоуна», WHL)

10. з Аксель Сандин Пелликка («Шеллефтео», Швеция) 

...31. з Михаил Гуляев («Авангард», КХЛ)

...34. н Роман Канцеров («Металлург», КХЛ)

...49. н Даниил Бут («Локомотив», КХЛ)

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hivaga22
Драфт - это огромный аванс пацанам и понты составителей в одном флаконе. А статус-кво молодые хоккеисты расставят самостоятельно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий