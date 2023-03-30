Мичков – 4-й в рейтинге драфта НХЛ-2023 от Крэйга Баттона, Гуляев – 31-й, Канцеров – 34-й, Бут – 49-й
Матвей Мичков занял 4-е место в рейтинге драфта НХЛ-2023 от эксперта TSN Крэйга Баттона.
Список возглавил канадский форвард Коннор Бедард.
В топ-50 вошли еще три россиянина – защитник Михаил Гуляев (31-е место) и нападающие Роман Канцеров (34-е) и Даниил Бут (49-е).
1. н Коннор Бедард («Реджайна Пэтс», WHL)
2. н Адам Фантилли (университет Мичигана)
3. н Лео Карлссон («Эребру», Швеция)
4. н Матвей Мичков («Сочи», КХЛ)
5. н Эдуард Шале («Комета», Чехия)
6. н Уилл Смит (юниорская сборная США, программа USNTDP)
7. н Колби Барлоу («Оуэн Саунд», OHL)
8. н Зак Бенсон («Виннипег Айс», WHL)
9. н Эндрю Кристалл («Келоуна», WHL)
10. з Аксель Сандин Пелликка («Шеллефтео», Швеция)
...31. з Михаил Гуляев («Авангард», КХЛ)
...34. н Роман Канцеров («Металлург», КХЛ)
...49. н Даниил Бут («Локомотив», КХЛ)
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