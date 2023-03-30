Гендиректор «Адмирала» о том, что Латвия не будет вызывать игроков КХЛ на ЧМ: «Бог им судья. Они делают хуже своей же сборной»

Гендиректор « » высказался о том, что не будет вызывать игроков КХЛ на ЧМ.

В нынешнем сезоне в Фонбет Чемпионате КХЛ выступали два представителя Латвии – вратарь (« ») и нападающий («Адмирал»).

«Бог им судья, они делают хуже для своей же национальной сборной.

Федерация хоккея Латвии сделала хуже только для себя», – сказал Алексей Ан.

ЧМ-2023 состоится в Финляндии и Латвии.