Гендиректор «Адмирала» о том, что Латвия не будет вызывать игроков КХЛ на ЧМ: «Бог им судья. Они делают хуже своей же сборной»
Гендиректор «Адмирала» высказался о том, что Латвия не будет вызывать игроков КХЛ на ЧМ.
В нынешнем сезоне в Фонбет Чемпионате КХЛ выступали два представителя Латвии – вратарь Янис Калниньш («Амур») и нападающий Николай Елисеев («Адмирал»).
«Бог им судья, они делают хуже для своей же национальной сборной.
Федерация хоккея Латвии сделала хуже только для себя», – сказал Алексей Ан.
ЧМ-2023 состоится в Финляндии и Латвии.
1 комментарий