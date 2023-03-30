Зарплата Тамбиева в «Адмирале» выросла в несколько раз – до 20 млн рублей за сезон (Metaratings)

Зарплата Леонида Тамбиева в « » в новом сезоне составит около 20 млн рублей.

По данным Metaratings.ru, оклад главного тренера владивостокского клуба вырос в несколько раз.

Накануне Тамбиев продлил контракт с «Адмиралом» на один год. При этом на тренера претендовал «Сочи».

В текущем сезоне приморцы добились лучшего результата за время выступлений в Фонбет Чемпионате КХЛ (с 2013 года). Команда под руководством 52-летнего специалиста впервые дошла до 2-го раунда Кубка Гагарина.