Зарплата Тамбиева в «Адмирале» выросла в несколько раз – до 20 млн рублей за сезон (Metaratings)

Теги КХЛ Леонид Тамбиев Адмирал деньги Хоккей

Зарплата Леонида Тамбиева в «Адмирале» в новом сезоне составит около 20 млн рублей.

По данным Metaratings.ru, оклад главного тренера владивостокского клуба вырос в несколько раз.

Накануне Тамбиев продлил контракт с «Адмиралом» на один год. При этом на тренера претендовал «Сочи».

В текущем сезоне приморцы добились лучшего результата за время выступлений в Фонбет Чемпионате КХЛ (с 2013 года). Команда под руководством 52-летнего специалиста впервые дошла до 2-го раунда Кубка Гагарина.

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4 комментария

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ARAMIS777
Заслуженные деньги.
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йозе марино
Сможет парочку раз обсудить работу судейства, бабки теперь есть)
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dosatuy
А была?
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Кеша
Снимаю шляпу перед Тамбиевым ! Это сколько же у него была зарплата ?.. в разы ниже остальных тренеров . И показать такой прекрасный результат с таким количеством перелетов . Истинный бессребреник , патриот хоккея . Уважение .
+3
0
+3
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