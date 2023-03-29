Вадим Аверкин: «Результат «Адмирала» сделал команду более привлекательной. Игроки видят, что это клуб, который достигает каких-то целей»

Спортивный директор «Адмирала» считает, что в этом году клуб сделал качественный шаг вперед.

Команда проиграла « » в серии второго раунда Кубка Гагарина (2-4).

«В этом году клуб сделал качественный шаг вперед во всех отношениях. Команда добилась исторического результата. Достойно сыграли с «Ак Барсом», доставили радость болельщикам и вообще любителям спорта.

Надеюсь, в следующем сезоне не остановимся на достигнутом, будем продолжать расти. Сложно что-то загадывать в селекционном процессе. Дальний Восток обычно рассматривают как самую последнюю пристань. Этим сезоном мы показали, что и на Дальнем Востоке можно делать хорошую команду, достигать результата.

Были бы мы немножко поудачливее или посвежее, может быть, мы и седьмой матч с «Ак Барсом» увидели бы. А что касается ребят, на них есть спрос, так как был результат. Будем находить аргументы, чтобы оставить их. Не скрою, что есть ребята, которые хотят остаться в « ». На данный момент у нас подписаны , , Прохор Корбит, , Колби Уильямс. Скоро еще узнаете несколько подписаний.

Будем делать все, чтобы оставить наших лидеров и привлечь новых игроков в нашу большую дружную семью. Результат «Адмирала» сделал команду более привлекательной. Игроки готовы приехать в «Адмирал», они видят, что это больше не команда, которая плетется на дне турнирной таблице, а команда, о которой говорят, которая достигает каких-то целей», – сказал Вадим Аверкин.