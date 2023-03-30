Билялетдинов о «Нефтехимике» и «Адмирале»: «Заставили нас подумать, кое-что поменять. Полезные игры»
Зинэтула Билялетдинов высказался в преддверии серии с «Авангардом».
«Ак Барс» сыграет с омским клубом в финале Восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ.
В первом раунде команда из Казани обыграла «Нефтехимик», во втором – «Адмирал».
«Все нормально, ребята в хорошей форме. Время для отдыха было. Сыграют ли Хенкель и Глухов? Пока не готов ответить.
Прошлые серии с «Авангардом» я уже забыл. Мы не думаем, будет ли нынешняя серия принципиальной. Мы готовимся к сопернику. Это новая команда, хорошая команда, сбалансированная. На протяжении сезона она улучшала свою игру, не случайно они сыграли таким образом. У них очень хорошее большинство. Есть игроки, которые забивают. Нет смысла сравнивать с прошлым. Это разные команды.
Вообще два соперника, с кем мы играли ранее, заставили нас подумать, кое-что поменять. Это были очень полезные игры. Мы извлекли определенные вещи, которые надо было поправить. Мало забивали? А кто сейчас дает много забивать? Соперники хороши в обороне, надо ее пробивать», – сказал главный тренер «Ак Барса».
"наши парни молодые возили ваших всю последнюю игру".
"а основные наши дома перед ПО."
А это из какой вселенной? Ава проиграла все 4 матча Ак Барсу в этом сезоне.
Ава действительно на удивление легко прошла две серии и будет иметь серьезное преимущество в свежести, но посмотрим как серия закончится. Столько сил сколько Магнитка с Авто АБ явно не тратил. Плюс Ава в 5 из последних 7 игр ставила автобус, который ни Сибирь, ни Магнитка пробить так и не смогли. У Ак Барса в серии с Адмиралом была как раз отличная практика против автобусов, надеюсь поможет.
Игры должны быть интересные: Омск побыстрее, помоложе, Ак Барс построже в обороне, поопытнее. От воротчиков многое зависит
Всем болелам удачи!