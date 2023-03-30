Билялетдинов о «Нефтехимике» и «Адмирале»: «Заставили нас подумать, кое-что поменять. Полезные игры»

Теги Ак Барс Авангард Нефтехимик Зинэтула Билялетдинов Михаил Глухов КХЛ Кубок Гагарина Адмирал Кристиан Хенкель Чемпионат.com Хоккей

Зинэтула Билялетдинов высказался в преддверии серии с «Авангардом».

«Ак Барс» сыграет с омским клубом в финале Восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ.

В первом раунде команда из Казани обыграла «Нефтехимик», во втором – «Адмирал».

«Все нормально, ребята в хорошей форме. Время для отдыха было. Сыграют ли Хенкель и Глухов? Пока не готов ответить.

Прошлые серии с «Авангардом» я уже забыл. Мы не думаем, будет ли нынешняя серия принципиальной. Мы готовимся к сопернику. Это новая команда, хорошая команда, сбалансированная. На протяжении сезона она улучшала свою игру, не случайно они сыграли таким образом. У них очень хорошее большинство. Есть игроки, которые забивают. Нет смысла сравнивать с прошлым. Это разные команды.

Вообще два соперника, с кем мы играли ранее, заставили нас подумать, кое-что поменять. Это были очень полезные игры. Мы извлекли определенные вещи, которые надо было поправить. Мало забивали? А кто сейчас дает много забивать? Соперники хороши в обороне, надо ее пробивать», – сказал главный тренер «Ак Барса».

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3 комментария

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Dr Gonzo
Ответ Максим Старовойтов
Да ничего вы не извлекли. Когда наши парни молодые возили ваших всю последнюю игру а основные наши дома перед ПО. То Билл тоже говорил что Авангард раскрыл некоторые наши проблемы которые надо исправлять. В итоге еле еле с Нефтехимиком прошли и потом еле еле уж кого кого а Адмирала кое как прошли. Что вас ждет? Да 4-0 по серии не будет но 4-1 возможно серию Авангард с вами проведет и пойдет дальше за кубком а вы подумайте над своими проблемами господа.
Хм. Счет 3-2 в пользу Ак Барса. У Авы забили "юниоры" Якупов и Дергачев. Время в атаке 17-9 в пользу АБ. Вот оказывается как выглядит:
"наши парни молодые возили ваших всю последнюю игру".
"а основные наши дома перед ПО."
А это из какой вселенной? Ава проиграла все 4 матча Ак Барсу в этом сезоне.
Ава действительно на удивление легко прошла две серии и будет иметь серьезное преимущество в свежести, но посмотрим как серия закончится. Столько сил сколько Магнитка с Авто АБ явно не тратил. Плюс Ава в 5 из последних 7 игр ставила автобус, который ни Сибирь, ни Магнитка пробить так и не смогли. У Ак Барса в серии с Адмиралом была как раз отличная практика против автобусов, надеюсь поможет.
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Ясен Хююге
Хайдарыч, нужен реванш! Будем ждать, надеяться и верить)
Игры должны быть интересные: Омск побыстрее, помоложе, Ак Барс построже в обороне, поопытнее. От воротчиков многое зависит
Всем болелам удачи!
0
-2
-2
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Максим Старовойтов
Да ничего вы не извлекли. Когда наши парни молодые возили ваших всю последнюю игру а основные наши дома перед ПО. То Билл тоже говорил что Авангард раскрыл некоторые наши проблемы которые надо исправлять. В итоге еле еле с Нефтехимиком прошли и потом еле еле уж кого кого а Адмирала кое как прошли. Что вас ждет? Да 4-0 по серии не будет но 4-1 возможно серию Авангард с вами проведет и пойдет дальше за кубком а вы подумайте над своими проблемами господа.
+3
-4
-1
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