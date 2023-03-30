Билялетдинов о «Нефтехимике» и «Адмирале»: «Заставили нас подумать, кое-что поменять. Полезные игры»

высказался в преддверии серии с «Авангардом».

«Ак Барс» сыграет с омским клубом в финале Восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ.

В первом раунде команда из Казани обыграла «Нефтехимик», во втором – «Адмирал».

«Все нормально, ребята в хорошей форме. Время для отдыха было. Сыграют ли и ? Пока не готов ответить.

Прошлые серии с « » я уже забыл. Мы не думаем, будет ли нынешняя серия принципиальной. Мы готовимся к сопернику. Это новая команда, хорошая команда, сбалансированная. На протяжении сезона она улучшала свою игру, не случайно они сыграли таким образом. У них очень хорошее большинство. Есть игроки, которые забивают. Нет смысла сравнивать с прошлым. Это разные команды.

Вообще два соперника, с кем мы играли ранее, заставили нас подумать, кое-что поменять. Это были очень полезные игры. Мы извлекли определенные вещи, которые надо было поправить. Мало забивали? А кто сейчас дает много забивать? Соперники хороши в обороне, надо ее пробивать», – сказал главный тренер « ».