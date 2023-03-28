«Сент-Луис» получил выбор в 3-м раунде драфта-2024 после выхода «Рейнджерс» в плей-офф. У клуба 10 выборов в первых трех раундах в ближайшие два года
«Сент-Луис» получил выбор «Рейнджерс» на драфте в рамках обмена Владимира Тарасенко.
Команда из Нью-Йорка ранее гарантировала себя участие в розыгрыше Кубка Стэнли в этом сезоне.
Это активировало опцию получения «Блюз» выбора в третьем раунде драфта НХЛ-2024 от «Рейнджерс», который был предусмотрен в сделке по переходу Владимира Тарасенко.
«Сент-Луис» теперь имеет в своем активе десять выборов на драфте в первых трех раундах в следующие два года.
«Блюз» занимают 12-е место в таблице Западной конференции, набрав 72 очка в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Фолк, Парайко, Крюг
В атаке:
Бучневич, Томас, Кайру, Шенн, остальные на коротких контрактах
Так что года за 3 как раз перестроиться можно, при грамотной работе
Сплавить бы куда психопата Биннингтона и все очень недурно, жаль только, что Буч будет лучшие годы в перестройке проводить, примерно также как Капризов у Миннесоты (только там выкуп контрактов съедает 1/6 потолка)