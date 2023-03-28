«Сент-Луис» получил выбор в 3-м раунде драфта-2024 после выхода «Рейнджерс» в плей-офф. У клуба 10 выборов в первых трех раундах в ближайшие два года

«Сент-Луис» получил выбор « » на драфте в рамках обмена .

Команда из Нью-Йорка ранее гарантировала себя участие в розыгрыше Кубка Стэнли в этом сезоне.

Это активировало опцию получения «Блюз» выбора в третьем раунде драфта НХЛ-2024 от «Рейнджерс», который был предусмотрен в сделке по переходу Владимира Тарасенко.

« » теперь имеет в своем активе десять выборов на драфте в первых трех раундах в следующие два года.

«Блюз» занимают 12-е место в таблице Западной конференции, набрав 72 очка в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ.