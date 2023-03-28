«Сент-Луис» получил выбор в 3-м раунде драфта-2024 после выхода «Рейнджерс» в плей-офф. У клуба 10 выборов в первых трех раундах в ближайшие два года

Теги Рейнджерс Сент-Луис НХЛ драфт НХЛ Владимир Тарасенко Хоккей

«Сент-Луис» получил выбор «Рейнджерс» на драфте в рамках обмена Владимира Тарасенко.

Команда из Нью-Йорка ранее гарантировала себя участие в розыгрыше Кубка Стэнли в этом сезоне.

Это активировало опцию получения «Блюз» выбора в третьем раунде драфта НХЛ-2024 от «Рейнджерс», который был предусмотрен в сделке по переходу Владимира Тарасенко.

«Сент-Луис» теперь имеет в своем активе десять выборов на драфте в первых трех раундах в следующие два года.

«Блюз» занимают 12-е место в таблице Западной конференции, набрав 72 очка в 73 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

1 комментарий

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Febanacci-88
У Блюз добротная защитная линия
Фолк, Парайко, Крюг

В атаке:
Бучневич, Томас, Кайру, Шенн, остальные на коротких контрактах

Так что года за 3 как раз перестроиться можно, при грамотной работе

Сплавить бы куда психопата Биннингтона и все очень недурно, жаль только, что Буч будет лучшие годы в перестройке проводить, примерно также как Капризов у Миннесоты (только там выкуп контрактов съедает 1/6 потолка)
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