Тренер команды Бедарда: «Вижу в Конноре черты, которые были у Селянне, Альфредссона, Хары – они члены Зала хоккейной славы»

Теги Здено Хара Даниэль Альфредссон Теему Селянне НХЛ драфт НХЛ Джон Пэддок Реджайна Коннор Бедард Хоккей

Тренер «Реджайны» Джон Пэддок высказался о Конноре Бедарде.

17-летний канадец, являющийся фаворитом драфта НХЛ-2023, набрал 141 (70+71) балл за результативность в 55 матчах текущего чемпионата Западной хоккейной лиги..

«Я никогда не видел такого хоккеиста, как Коннор, за все то время, что тренирую в WHL (Пэддок тренирует «Реджайну» шесть лет – прим. Sports.ru). Он будет таким, каким его ожидают увидеть люди. 

Посмотрите на молодежный чемпионат мира – он набрал 23 очка. Когда Макдэвид и Кросби проводили свои финальные молодежные чемпионаты мира, они набрали 11 и 9 очков соответственно.

Я тренировал Теему Селянне в «Виннипеге» в его дебютном сезоне в НХЛ – тогда он забросил 76 шайб.

Тренировал Даниэля Альфредссона и Здено Хару, когда работал в «Оттаве». У Коннора я вижу некоторые черты, которые были у тех парней, а они члены Зала хоккейной славы», – сказал Пэддок.

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4 комментария

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melmi
Большие конечно авансы
Статистика отличная
Будет любопытно посмотреть как у него первый сезон пойдет
Некстванов много прогнозировали
Были и Сид с Коннором, но был и Дэйгл
0
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Сергей Кот
Ответ gans.gans.73
Что схожего между Селянне и Харой?
ну кроме нахождения в зале хоккейной славы-ничего не вижу больше
+1
0
+1
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Silky Mitts
Ответ gans.gans.73
Что схожего между Селянне и Харой?
Характер, темперамент, профессионализм, подход к тренировкам - много чего может быть.
+2
0
+2
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gans.gans.73
Что схожего между Селянне и Харой?
+1
0
+1
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