Тренер команды Бедарда: «Вижу в Конноре черты, которые были у Селянне, Альфредссона, Хары – они члены Зала хоккейной славы»
Тренер «Реджайны» Джон Пэддок высказался о Конноре Бедарде.
17-летний канадец, являющийся фаворитом драфта НХЛ-2023, набрал 141 (70+71) балл за результативность в 55 матчах текущего чемпионата Западной хоккейной лиги..
«Я никогда не видел такого хоккеиста, как Коннор, за все то время, что тренирую в WHL (Пэддок тренирует «Реджайну» шесть лет – прим. Sports.ru). Он будет таким, каким его ожидают увидеть люди.
Посмотрите на молодежный чемпионат мира – он набрал 23 очка. Когда Макдэвид и Кросби проводили свои финальные молодежные чемпионаты мира, они набрали 11 и 9 очков соответственно.
Я тренировал Теему Селянне в «Виннипеге» в его дебютном сезоне в НХЛ – тогда он забросил 76 шайб.
Тренировал Даниэля Альфредссона и Здено Хару, когда работал в «Оттаве». У Коннора я вижу некоторые черты, которые были у тех парней, а они члены Зала хоккейной славы», – сказал Пэддок.
Статистика отличная
Будет любопытно посмотреть как у него первый сезон пойдет
Некстванов много прогнозировали
Были и Сид с Коннором, но был и Дэйгл