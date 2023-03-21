Тренер команды Бедарда: «Вижу в Конноре черты, которые были у Селянне, Альфредссона, Хары – они члены Зала хоккейной славы»

Тренер «Реджайны» Джон Пэддок высказался о .

17-летний канадец, являющийся фаворитом драфта НХЛ-2023, набрал 141 (70+71) балл за результативность в 55 матчах текущего чемпионата Западной хоккейной лиги..

«Я никогда не видел такого хоккеиста, как Коннор, за все то время, что тренирую в WHL (Пэддок тренирует «Реджайну» шесть лет – прим. Sports.ru). Он будет таким, каким его ожидают увидеть люди.

Посмотрите на молодежный чемпионат мира – он набрал 23 очка. Когда Макдэвид и Кросби проводили свои финальные молодежные чемпионаты мира, они набрали 11 и 9 очков соответственно.

Я тренировал в «Виннипеге» в его дебютном сезоне в НХЛ – тогда он забросил 76 шайб.

Тренировал Даниэля Альфредссона и , когда работал в «Оттаве». У Коннора я вижу некоторые черты, которые были у тех парней, а они члены Зала хоккейной славы», – сказал Пэддок.