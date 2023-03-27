Бедард стал лучшим бомбардиром регулярки WHL. У форварда «Реджайны» 143 (71+72) очка в 57 матчах
Коннор Бедард стал лучшим бомбардиром регулярного сезона Западной хоккейной лиги.
Нападающий «Реджайны» набрал 143 (71+72) очка в 57 матчах регулярки WHL. Второе место по набранным очкам занял форвард «Принс-Джордж Кугарс» Чейз Уиткрофт – у него 107 (47+60) баллов.
Бедард также стал лучшим снайпером и ассистентом регулярки WHL. Вторым по числу заброшенных шайб стал Кай Учач из «Ред Дир» (50 голов), а второе место в списке ассистентов занял Райли Хейдт из «Принс-Джордж Кугарс» – у него 71 передача.
Бедард является фаворитом драфта НХЛ-2023.
Бедард забил 70-й гол в сезоне. Он первый игрок в WHL с сезона-1995/96, набравший 140 очков в регулярке
Но -его Рейджана с большим скрипом влезла в плов, с не очень сильным составом, он был там главной звездой, который имел большой айстайм и на него играла вся команда.
Да, он сам хорош, но тот факт что он был в команде первой скрипкой и статистику ему помогали накручивать не нужно сбрасывать со счетов
Такой роли, такого времени на льду ему никто в НХЛ сразу не даст