Бедард стал лучшим бомбардиром регулярки WHL. У форварда «Реджайны» 143 (71+72) очка в 57 матчах

стал лучшим бомбардиром регулярного сезона хоккейной лиги.

Нападающий «Реджайны» набрал 143 (71+72) очка в 57 матчах регулярки WHL. Второе место по набранным очкам занял форвард «Принс-Джордж Кугарс» Чейз Уиткрофт – у него 107 (47+60) баллов.

Бедард также стал лучшим снайпером и ассистентом регулярки WHL. Вторым по числу заброшенных шайб стал Кай Учач из «Ред Дир» (50 голов), а второе место в списке ассистентов занял Райли Хейдт из «Принс-Джордж Кугарс» – у него 71 передача.

Бедард является фаворитом драфта НХЛ-2023.

Бедард забил 70-й гол в сезоне. Он первый игрок в WHL с сезона-1995/96, набравший 140 очков в регулярке