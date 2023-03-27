Бедард стал лучшим бомбардиром регулярки WHL. У форварда «Реджайны» 143 (71+72) очка в 57 матчах

Теги НХЛ драфт НХЛ Западная хоккейная лига Реджайна Коннор Бедард Хоккей

Коннор Бедард стал лучшим бомбардиром регулярного сезона Западной хоккейной лиги. 

Нападающий «Реджайны» набрал 143 (71+72) очка в 57 матчах регулярки WHL. Второе место по набранным очкам занял форвард «Принс-Джордж Кугарс» Чейз Уиткрофт – у него 107 (47+60) баллов. 

Бедард также стал лучшим снайпером и ассистентом регулярки WHL. Вторым по числу заброшенных шайб стал Кай Учач из «Ред Дир» (50 голов), а второе место в списке ассистентов занял Райли Хейдт из «Принс-Джордж Кугарс» – у него 71 передача. 

Бедард является фаворитом драфта НХЛ-2023.

Бедард забил 70-й гол в сезоне. Он первый игрок в WHL с сезона-1995/96, набравший 140 очков в регулярке

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7 комментариев

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fantazer812
Ответ Сульшер жги!
очарэдной бягунок как и Макдэвяд ?
🤡
0
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0
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D Lee
Ответ melmi
Статистика конечно шикарная Но -его Рейджана с большим скрипом влезла в плов, с не очень сильным составом, он был там главной звездой, который имел большой айстайм и на него играла вся команда. Да, он сам хорош, но тот факт что он был в команде первой скрипкой и статистику ему помогали накручивать не нужно сбрасывать со счетов Такой роли, такого времени на льду ему никто в НХЛ сразу не даст
Вы видимо следите за вхл.. 143 балла в 54 играх... лига настолько не лига? Или команда вся играла на стату?
+2
-2
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HCBV
Ответ melmi
Статистика конечно шикарная Но -его Рейджана с большим скрипом влезла в плов, с не очень сильным составом, он был там главной звездой, который имел большой айстайм и на него играла вся команда. Да, он сам хорош, но тот факт что он был в команде первой скрипкой и статистику ему помогали накручивать не нужно сбрасывать со счетов Такой роли, такого времени на льду ему никто в НХЛ сразу не даст
Тем не менее он вытащил команду с не очень сильным составом в плей-офф
+2
0
+2
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melmi
Статистика конечно шикарная
Но -его Рейджана с большим скрипом влезла в плов, с не очень сильным составом, он был там главной звездой, который имел большой айстайм и на него играла вся команда.
Да, он сам хорош, но тот факт что он был в команде первой скрипкой и статистику ему помогали накручивать не нужно сбрасывать со счетов
Такой роли, такого времени на льду ему никто в НХЛ сразу не даст
+2
-2
0
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Stanley_77
Комплекция Кросби, но, думаю, будет второй Лафренье. Рекорды в юниорке не показатель
+4
-4
0
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Y BO
Коннор 2
+2
-3
-1
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Сульшер жги!
очарэдной бягунок как и Макдэвяд ?
+2
-2
0
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