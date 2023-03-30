Мэттьюс вышел на 6-е место в списке лучших снайперов в истории «Торонто»

Теги Торонто Матс Сундин НХЛ рекорды Рик Вайв Фрэнк Маховлич Остон Мэттьюс Хоккей

Остон Мэттьюс вышел на 6-е место в списке лучших снайперов в истории «Торонто».

Нападающий «Лифс» забил гол в матче против «Флориды» (2:3 ОТ).

Теперь на его счету 535 (296+239) очков в 474 играх в НХЛ.

Он повторил достижения Фрэнка Маховлича и Джорджа Армстронга (по 296 голов) и вышел на 6-е место в списке лучших снайперов в истории команды.

5-е место занимает Рик Вайв (299). Рекорд принадлежит Матсу Сундину (420).

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1 комментарий

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Ibragim Mejidow
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