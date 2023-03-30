Мэттьюс вышел на 6-е место в списке лучших снайперов в истории «Торонто»

вышел на 6-е место в списке лучших снайперов в истории « ».

Нападающий «Лифс» забил гол в матче против «Флориды» (2:3 ОТ).

Теперь на его счету 535 (296+239) очков в 474 играх в .

Он повторил достижения Фрэнка Маховлича и Джорджа Армстронга (по 296 голов) и вышел на 6-е место в списке лучших снайперов в истории команды.

5-е место занимает Рик Вайв (299). Рекорд принадлежит (420).