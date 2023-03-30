Джастин Бибер и «Лифс» объявили о создании бол-хоккейной лиги для детей в Торонто.

Команда НХЛ в сотрудничестве с компанией поп-исполнителя по производству одежды drew house запустит новую лигу летом.

Первый сезон начнется в июне 2023 года.

В бол-хоккей играют на площадках с пластиковым настилом, вместо хоккейной шайбы используется мяч.

Игроки получат джерси, клюшки и другое снаряжение. Они будут обучаться основам бол-хоккея под руководством опытных тренеров.

«Я очень рад продолжить наше сотрудничество с «Мэйпл Лифс». Моя цель – помочь детям получить доступ к хоккею», – сказал Джастин Бибер.

Джастин Бибер создал двустороннюю форму для «Торонто»