Джастин Бибер и «Лифс» объявили о создании бол-хоккейной лиги для детей в Торонто
Джастин Бибер и «Лифс» объявили о создании бол-хоккейной лиги для детей в Торонто.
Команда НХЛ в сотрудничестве с компанией поп-исполнителя по производству одежды drew house запустит новую лигу летом.
Первый сезон начнется в июне 2023 года.
В бол-хоккей играют на площадках с пластиковым настилом, вместо хоккейной шайбы используется мяч.
Игроки получат джерси, клюшки и другое снаряжение. Они будут обучаться основам бол-хоккея под руководством опытных тренеров.
«Я очень рад продолжить наше сотрудничество с «Мэйпл Лифс». Моя цель – помочь детям получить доступ к хоккею», – сказал Джастин Бибер.
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