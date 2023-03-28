Самсонов о Кошечкине: «Благодарен ему за то, что меня молодого особо не душил. Три года вместе, замучаюсь перечислять, сколько Вася мне дал»

поделился воспоминаниями об игре вместе с .

Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе « » объявил о завершении карьеры в день своего 40-летия.

– Вы пришли во взрослый хоккей именно в пару к Кошечкину. За что прежде всего ему благодарны?

– За то, что меня молодого особо не душил (смеется). Сразу относился ко мне по-доброму. Всегда был открыт для любых вопросов. Мы даже отдыхать вместе ездили. Сблизились не с первого дня, чуть-чуть присматривались, но дальше мне даже сложно выразить, сколько Вася сделал для моего становления.

Три года мы играли вместе, замучаюсь перечислять, сколько он дал мне в плане хоккея, в плане отношения к делу да и в житейском плане за эти годы. И только спустя какое-то время понял, как важно было на старте оказаться рядом именно с таким партнером. Насколько большой толчок дала наша совместная работа да и просто возможность находиться рядом в раздевалке, учиться. Это и общение с партнерами, и подготовка к играм, и умение концентрироваться на главном.

– И работа-то была успешная – два выхода в финал с одним Кубком.

– Да, два финала мы вместе провели в дуэте. Я с открытым ртом сидел и впитывал. Причем любой вратарь вам скажет, что где-то надеется сыграть, но там даже мысли не было, что доведется встать в ворота. Настолько Вася именно к финалу выходил на сумасшедший уровень.

Просто реально ощутимо добавлял именно в плей-офф. Поэтому в этом сезоне меня очень удивило, что в кубке Васе толком не дали сыграть, хотя ранее онн всю дорогу доказывал способность показывать лучший хоккей именно в самые ключевые моменты. Это верх мастерства. Особенно, если вспомнить, что в том году «Магнитку» до финала дотащил именно Вася, – сказал вратарь « ».