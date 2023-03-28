Самсонов о Кошечкине: «Благодарен ему за то, что меня молодого особо не душил. Три года вместе, замучаюсь перечислять, сколько Вася мне дал»

Теги Металлург Мг Торонто Василий Кошечкин НХЛ КХЛ Кубок Гагарина Илья Самсонов Хоккей

Илья Самсонов поделился воспоминаниями об игре вместе с Василием Кошечкиным

Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Металлурга» объявил о завершении карьеры в день своего 40-летия. 

– Вы пришли во взрослый хоккей именно в пару к Кошечкину. За что прежде всего ему благодарны?

– За то, что меня молодого особо не душил (смеется). Сразу относился ко мне по-доброму. Всегда был открыт для любых вопросов. Мы даже отдыхать вместе ездили. Сблизились не с первого дня, чуть-чуть присматривались, но дальше мне даже сложно выразить, сколько Вася сделал для моего становления.

Три года мы играли вместе, замучаюсь перечислять, сколько он дал мне в плане хоккея, в плане отношения к делу да и в житейском плане за эти годы. И только спустя какое-то время понял, как важно было на старте оказаться рядом именно с таким партнером. Насколько большой толчок дала наша совместная работа да и просто возможность находиться рядом в раздевалке, учиться. Это и общение с партнерами, и подготовка к играм, и умение концентрироваться на главном.

– И работа-то была успешная – два выхода в финал с одним Кубком.

– Да, два финала мы вместе провели в дуэте. Я с открытым ртом сидел и впитывал. Причем любой вратарь вам скажет, что где-то надеется сыграть, но там даже мысли не было, что доведется встать в ворота. Настолько Вася именно к финалу выходил на сумасшедший уровень.

Просто реально ощутимо добавлял именно в плей-офф. Поэтому в этом сезоне меня очень удивило, что в кубке Васе толком не дали сыграть, хотя ранее онн всю дорогу доказывал способность показывать лучший хоккей именно в самые ключевые моменты. Это верх мастерства. Особенно, если вспомнить, что в том году «Магнитку» до финала дотащил именно Вася, – сказал вратарь «Торонто». 

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2 комментария

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Alexander Nikolaev
Кому Вася, кому Василий Владимирович уже, пфф:)...
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Кеша
Самая лучшая оценка Василия Владимировича , как человека и истинного профессионала !
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