Игорь Есмантович: «ЦСКА – это хоккейная философия, суть которой заключается только в победе»

Теги ЦСКА Локомотив Игорь Никитин КХЛ Кубок Гагарина Игорь Есмантович Р-Спорт Хоккей

Игорь Есмантович заявил, что ЦСКА – это хоккейная философия.

Клуб из Москвы одержал победу в седьмом матче серии c «Локомотивом» (5:0) и вышел в финал Западной конференции КХЛ, где встретится со СКА.

«У нас все последние четыре серии плей-офф с учетом прошлого розыгрыша прошли нервно. Но это спорт, это борьба мастерства, нервов и опыта. Мы молодцы, нас с победой. Сделано только полдела, идем дальше.

Не думаю, что со стороны ЦСКА была какая-то расслабленность в серии против «Локомотива», из-за чего все решилось в седьмом матче, хотя вели по ходу серии 3-1. Сражались две равные команды – по составу, возрасту и положению в турнирной таблице чемпионата. Все были полны амбиций, но есть нюансы и мелочи, которые влияют на результат.

«Локомотив» сравнял счет в серии, но [в седьмом матче] мы оказались интереснее соперника, особенно в завершении. Что касается принципиальности противостояния с командой Игоря Никитина, то отмечу, что ЦСКА это не хоккейная команда. ЦСКА – это хоккейная философия, суть которой заключается только в победе. Ожидания от финала Запада только одни – готовиться и сражаться за победу», – сказал президент ЦСКА.

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5 комментариев

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Евгений Мешков
вам потолок не жмет, уважаемый?
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Tarry Stellartown
[в седьмом матче] - неправильная трактовка слов Есмантовича. Он имел ввиду в серии.
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Михаил Шаповалов
Ответ Сэр Трепло
Я преподаю философию, как же они меня, бесят.
я хоть и не преподаватель, но понимаю вас)
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Сэр Трепло
Ответ Михаил Шаповалов
ооо, вторые философы после барсы)
Я преподаю философию, как же они меня, бесят.
+1
-1
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Михаил Шаповалов
ооо, вторые философы после барсы)
0
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