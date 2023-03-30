Игорь Есмантович: «ЦСКА – это хоккейная философия, суть которой заключается только в победе»

заявил, что ЦСКА – это хоккейная философия.

Клуб из Москвы одержал победу в седьмом матче серии c «Локомотивом» (5:0) и вышел в финал Западной конференции КХЛ, где встретится со СКА.

«У нас все последние четыре серии плей-офф с учетом прошлого розыгрыша прошли нервно. Но это спорт, это борьба мастерства, нервов и опыта. Мы молодцы, нас с победой. Сделано только полдела, идем дальше.

Не думаю, что со стороны ЦСКА была какая-то расслабленность в серии против «Локомотива», из-за чего все решилось в седьмом матче, хотя вели по ходу серии 3-1. Сражались две равные команды – по составу, возрасту и положению в турнирной таблице чемпионата. Все были полны амбиций, но есть нюансы и мелочи, которые влияют на результат.

«Локомотив» сравнял счет в серии, но [в седьмом матче] мы оказались интереснее соперника, особенно в завершении. Что касается принципиальности противостояния с командой , то отмечу, что ЦСКА это не хоккейная команда. ЦСКА – это хоккейная философия, суть которой заключается только в победе. Ожидания от финала Запада только одни – готовиться и сражаться за победу», – сказал президент ЦСКА.

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