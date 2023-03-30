Федоров о финале Запада: «СКА – хорошая, мобильная команда с быстрыми нападающими. Хоккеисты и тренеры понимают, к чему готовиться»

поделился мыслями об игре СКА.

ЦСКА сыграет с командой из Санкт-Петербурга в финале Западной конференции.

«СКА – хорошая, мобильная команда с быстрыми нападающими, которые выполняют большой объем работы.

Регулярка не совсем в наших умах, потому что обе команды сыграли по два раунда, а в финале конференции все начнется под другим градусом: более быстрый, интенсивный хоккей. Хоккеисты и тренеры понимают, к чему готовиться», – сказал главный тренер ЦСКА.

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