Владислав Третьяк: «Локомотив» – неплохая команда. Но ЦСКА выглядел лучше, показал настоящий армейский хоккей»

считает, что ЦСКА показал настоящий армейский хоккей в игре с « ».

Клуб из Москвы одержал победу в седьмом матче серии (5:0) и вышел в финал Западной конференции , где встретится со СКА.

«ЦСКА показал настоящий армейский хоккей. «Локомотив» – неплохая команда. Не скажу, что железнодорожники были намного слабее. Но ЦСКА реализовал все свои шансы, добился достойной победы и выглядел лучше.

Два первых гола армейцев сыграли большую роль. Что касается счета, то «Локомотиву» немного не повезло. Счет мог получиться и не на ноль», – сказал президент Федерации хоккея России.

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