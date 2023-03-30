Владислав Третьяк: «Локомотив» – неплохая команда. Но ЦСКА выглядел лучше, показал настоящий армейский хоккей»
Владислав Третьяк считает, что ЦСКА показал настоящий армейский хоккей в игре с «Локомотивом».
Клуб из Москвы одержал победу в седьмом матче серии (5:0) и вышел в финал Западной конференции КХЛ, где встретится со СКА.
«ЦСКА показал настоящий армейский хоккей. «Локомотив» – неплохая команда. Не скажу, что железнодорожники были намного слабее. Но ЦСКА реализовал все свои шансы, добился достойной победы и выглядел лучше.
Два первых гола армейцев сыграли большую роль. Что касается счета, то «Локомотиву» немного не повезло. Счет мог получиться и не на ноль», – сказал президент Федерации хоккея России.
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