Владислав Третьяк: «Локомотив» – неплохая команда. Но ЦСКА выглядел лучше, показал настоящий армейский хоккей»

Теги ЦСКА Локомотив ФХР Владислав Третьяк КХЛ Кубок Гагарина Р-Спорт Хоккей

Владислав Третьяк считает, что ЦСКА показал настоящий армейский хоккей в игре с «Локомотивом».

Клуб из Москвы одержал победу в седьмом матче серии (5:0) и вышел в финал Западной конференции КХЛ, где встретится со СКА.

«ЦСКА показал настоящий армейский хоккей. «Локомотив» – неплохая команда. Не скажу, что железнодорожники были намного слабее. Но ЦСКА реализовал все свои шансы, добился достойной победы и выглядел лучше.

Два первых гола армейцев сыграли большую роль. Что касается счета, то «Локомотиву» немного не повезло. Счет мог получиться и не на ноль», – сказал президент Федерации хоккея России.

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9 комментариев

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slow focus
Ответ Rialto
А где же был армейский характер 20 лет назад, а? Т.ч. дело не в характере, а в бабле.
да и в советскую эпоху собирали олл стар тим у себя - наверное это тоже проявление того самого армейского характера)))
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k.vlad
Какой "армейский хоккей" он имел ввиду? Тот , когда он был плохим вратарем сборной СССР, а в ЦСКА играли две первые пятерки сборной?
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cskamax
С победой!
+1
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Rialto
Ответ Алекс Я
Задолбали вы своим баблом.уж в этом сезоне леньги ничего не решают.кого армейцы купили за гол?да никого.состав сейчас у них уж точно не сильнейший в лиге.
В предыдущие годы нормально затарились
+2
-1
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Николай Польский
Ответ Rialto
А где же был армейский характер 20 лет назад, а? Т.ч. дело не в характере, а в бабле.
А что в Локомативе бабла нету что ли? Шалунов самый дорогой хоккеист в лиге.
+5
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Сергей Жарковский
Локомотив показал себя с самой лучшей стороны, достойный уровень подготовки! Не повезло в последнем матче! Жаль!
+4
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Алекс Я
Ответ Rialto
А где же был армейский характер 20 лет назад, а? Т.ч. дело не в характере, а в бабле.
Задолбали вы своим баблом.уж в этом сезоне леньги ничего не решают.кого армейцы купили за гол?да никого.состав сейчас у них уж точно не сильнейший в лиге.
+6
-2
+4
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Rialto
А где же был армейский характер 20 лет назад, а? Т.ч. дело не в характере, а в бабле.
+9
-4
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Александр
владик 🤮🤮🤮
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