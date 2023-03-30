прокомментировал победу ЦСКА в матче плей-офф с « ».

Клуб из Москвы выиграл в седьмом матче серии (5:0) и вышел в финал Западной конференции КХЛ, где встретится со СКА.

ЦСКА забил три гола с первых шести бросков в игре с «Локомотивом».

«Локомотив» очень хорошо начал, они здорово играли. Но шесть бросков – три гола, я такого не видел, причем в середине матча. Сумасшедшая реализация кого хочешь убьет психологически. Они здорово играли, но у соперника все залетает, а у этих ничего не идет.

Когда ты получаешь три после шести бросков, у тебя теряется уверенность. Ты все правильно делаешь, атакуешь, моменты создаешь, а шайба в твои ворота залетает. Наверное, третий гол стал решающим», – сказал бывший генеральный менеджер клубов .

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