Вайсфельд о победе ЦСКА в 7-м матче: «6 бросков – 3 гола. Сумасшедшая реализация кого хочешь убьет психологически»

Теги ЦСКА Локомотив Леонид Вайсфельд КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

Леонид Вайсфельд прокомментировал победу ЦСКА в матче плей-офф с «Локомотивом».

Клуб из Москвы выиграл в седьмом матче серии (5:0) и вышел в финал Западной конференции КХЛ, где встретится со СКА.

ЦСКА забил три гола с первых шести бросков в игре с «Локомотивом».

«Локомотив» очень хорошо начал, они здорово играли. Но шесть бросков – три гола, я такого не видел, причем в середине матча. Сумасшедшая реализация кого хочешь убьет психологически. Они здорово играли, но у соперника все залетает, а у этих ничего не идет.

Когда ты получаешь три после шести бросков, у тебя теряется уверенность. Ты все правильно делаешь, атакуешь, моменты создаешь, а шайба в твои ворота залетает. Наверное, третий гол стал решающим», – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.

СКА – ЦСКА снова в финале Запада! Супермотивация Ротенберга против победной серии Федорова

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrey Bokov
Ответ Кеша
Не надо посыпать голову пеплом . В следующем году , надеюсь , сделают перекрестный плей офф , тогда кардинально поменяется все . А состав у Локомотива один из лучших в лиге . ЦСКА сохранил прошлогодний состав . Есть отдельные игроки с голевым чутьем и мастерством . Локо же не 0:4 слился , а бился в 7 матчах .
что поменяется? СКА и ЦСКА будут в главном финале играть. Вот и всё перемены
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Не надо посыпать голову пеплом . В следующем году , надеюсь , сделают перекрестный плей офф , тогда кардинально поменяется все . А состав у Локомотива один из лучших в лиге . ЦСКА сохранил прошлогодний состав . Есть отдельные игроки с голевым чутьем и мастерством . Локо же не 0:4 слился , а бился в 7 матчах .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
_Абырвалг_
Ответ Александр Кудрявцев
Да как говорят надежда умирает последней. Локо не повезло сейчас повезёт в следующем сезоне
11 лет уже не везет ? Это не невезение , а отсутствие мастерства и провалы в селекции ! И этот ’ автобусный’ стиль - лишь бы не пропустить ( команда среди худших по заброшенным шайбам ) , а в атаке , как получится, броски в сторону ворот, ради броска,в который команда Никитина играла весь сезон. Весь сезон команду лихорадило .Случайно оказались на 3 месте , лишь потому , что Торпедо провалили концовку , а так бы полетели еще от Динамо .
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Кудрявцев
Да как говорят надежда умирает последней. Локо не повезло сейчас повезёт в следующем сезоне
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alestern
Это мастерством называется )..
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий