Джастин Бибер создал двустороннюю форму для «Торонто»

Джастин Бибер создал комплект игровой формы для «Торонто».

Поп-исполнитель разработал двустороннюю форму для клуба НХЛ совместно с adidas и своей компанией по производству одежды drew house.

В этих свитерах «Торонто» проведет матч в рамках своей акции Next Gen (следующее поколение).

Внешняя сторона свитера выполнена в черно-синих цветах, внутренняя – в черно-желтых.

Клуб проведет в этих джерси (черно-синяя сторона) матч против «Нью-Джерси».

«Моя любовь к «Мэйпл Лифс» всегда была важной частью того, кто я есть, и моя страсть к команде и страсть миллионов фанатов вышиты в этом Next Gen свитере.

Я благодарен «Лифс» за возможность снова объединиться, чтобы создать что-то настолько аутентичное для команды и ее болельщиков», – сказал Бибер.

Напомним, в марте 2021 года исполнитель посвятил клип «Торонто», болельщиком которого является.

Фото: официальный сайт .

Джастин Бибер выпустил клип, составленный из хайлайтов матчей «Торонто»