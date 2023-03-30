Никитин о «Локомотиве» и 0:5 от ЦСКА: «Нужно почиститься. Нельзя оставлять как есть»

высказался о будущем «Локомотива» после поражения от ЦСКА (0:5, 3-4).

Команды провели седьмой матч серии 2-го раунда Кубка Гагарина.

«Когда я состав определяю на матч, то я в этих ребят верю. Конечно, это моя ошибка, что не тот состав оказался на льду. Я тренер, мне за это отвечать.

Некоторые ребята выпадали? Есть объективные причины, да и соперник непростой. Но плей-офф не всегда на лидерах держится, не хочу выделять кого-то. Понятно, что не хватило голов, которые могли бы помочь.

Сам счет сегодня говорит о том, что нельзя все оставлять как есть. Я думаю, нужно почиститься. Не в плане найти виновных, а просто разобраться, что мы хотим видеть в дальнейшем и кто эти люди, которые смогут это сделать.

Согласен, что «Локомотив» еще в пути. Только котята быстро родятся. Даже ребятам сейчас сказал об этом. У меня не было плана Б даже в голове, я не допускал, что мы этот барьер не сможем перейти. Но надо разобраться: время не пришло для нас, или была иллюзия, что мы готовы», — сказал главный тренер «Локомотива».

ЦСКА знает все о седьмых матчах: «Локомотив» проиграл уже в первом периоде