Никитин о «Локомотиве» и 0:5 от ЦСКА: «Нужно почиститься. Нельзя оставлять как есть»

Теги Локомотив Игорь Никитин КХЛ Чемпионат.com Хоккей

Игорь Никитин высказался о будущем «Локомотива» после поражения от ЦСКА (0:5, 3-4).

Команды провели седьмой матч серии 2-го раунда Кубка Гагарина.

«Когда я состав определяю на матч, то я в этих ребят верю. Конечно, это моя ошибка, что не тот состав оказался на льду. Я тренер, мне за это отвечать.

Некоторые ребята выпадали? Есть объективные причины, да и соперник непростой. Но плей-офф не всегда на лидерах держится, не хочу выделять кого-то. Понятно, что не хватило голов, которые могли бы помочь.

Сам счет сегодня говорит о том, что нельзя все оставлять как есть. Я думаю, нужно почиститься. Не в плане найти виновных, а просто разобраться, что мы хотим видеть в дальнейшем и кто эти люди, которые смогут это сделать.

Согласен, что «Локомотив» еще в пути. Только котята быстро родятся. Даже ребятам сейчас сказал об этом. У меня не было плана Б даже в голове, я не допускал, что мы этот барьер не сможем перейти. Но надо разобраться: время не пришло для нас, или была иллюзия, что мы готовы», — сказал главный тренер «Локомотива».

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4 комментария

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xoms
Ответ Кеша
Конечно , по игре Локо достоин был вынести ска в одну калитку и в финале Запада встретиться с ЦСКА. Но об этом надо было думать в регулярке . Надеюсь , со следующего сезона сделают перекрестный плей офф . А то получается , что одни рубятся по 7 матчей а другие всего 10 в двух раундах .
Странный вы человек, а не кажется ли вам что история была бы как с Торпедо, только с одним но, меньше бы сил потратило СКА на серию.
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Олег
Причиститься надо бы Никитину, а не почиститься.
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Кеша
Конечно , по игре Локо достоин был вынести ска в одну калитку и в финале Запада встретиться с ЦСКА. Но об этом надо было думать в регулярке . Надеюсь , со следующего сезона сделают перекрестный плей офф . А то получается , что одни рубятся по 7 матчей а другие всего 10 в двух раундах .
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ARAMIS777
Котята не всегда быстро родятся.
Поверьте,это действительно так.
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