Александр Кожевников: «У «Локомотива» нет звезд, мастеров нет. А у ЦСКА есть те, кто может реализовывать моменты в важное время»

считает, что у « » нет звезд и мастеров.

Ярославский клуб уступает ЦСКА в серии второго раунда плей-офф со счетом 0-2.

«Локомотив» сопротивляется, посмотрим по третьей игре, вернутся ли ярославцы в серию. Если будет 3-0 в пользу ЦСКА, то уже вряд ли. С армейцами совсем нельзя расслабляться. Да, в серии с «Северсталью» они ушли в семь встреч, но седьмую же в итоге выиграли, так что это абстрактная вещь, что, дескать, ЦСКА мог вылететь.

У москвичей огромный опыт, молодежь они накатали, выиграли в прошлом году. У Игоря Никитина в команде нет звезд. В Ярославле хорошая команда: школа, ребята все бойцы, но мастеров нет. А у ЦСКА есть те, кто может реализовывать моменты в самое важное время. Это мы видим на протяжении плей-офф», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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