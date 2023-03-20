Александр Кожевников: «У «Локомотива» нет звезд, мастеров нет. А у ЦСКА есть те, кто может реализовывать моменты в важное время»

Теги ЦСКА Локомотив Игорь Никитин КХЛ Кубок Гагарина Александр Кожевников Чемпионат.com Хоккей

Александр Кожевников считает, что у «Локомотива» нет звезд и мастеров.

Ярославский клуб уступает ЦСКА в серии второго раунда плей-офф со счетом 0-2.

«Локомотив» сопротивляется, посмотрим по третьей игре, вернутся ли ярославцы в серию. Если будет 3-0 в пользу ЦСКА, то уже вряд ли. С армейцами совсем нельзя расслабляться. Да, в серии с «Северсталью» они ушли в семь встреч, но седьмую же в итоге выиграли, так что это абстрактная вещь, что, дескать, ЦСКА мог вылететь.

У москвичей огромный опыт, молодежь они накатали, выиграли Кубок Гагарина в прошлом году. У Игоря Никитина в команде нет звезд. В Ярославле хорошая команда: школа, ребята все бойцы, но мастеров нет. А у ЦСКА есть те, кто может реализовывать моменты в самое важное время. Это мы видим на протяжении плей-офф», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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3 комментария

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Mikl_5555
старик че,проспался?
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цэсемьэр
Локомотив сопротивляется, смешно😆
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цэсемьэр
базовые клубы всех скупили, играют тем что есть👌🏽
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